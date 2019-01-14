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根本就是雙胞胎！巨石強森與他的專屬替身臉蛋、身材都很像　

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@samoanstuntman、@therock

說到好萊塢動作片男星，腦中大概就會浮現巨石強森了吧！但是像他這麼壯又MAN的演員，在一些需要特技的危險場面時，還是有使用替身的，而巨石強森的御用替身，就是他的表弟特諾埃里徳（Tanoai Reed），不只是髮型一樣都是光頭，相似的臉型輪廓，連身高還有手臂的大肌肉都一樣！

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

拍攝動作片的演員們經常需要使用替身是很常見的，劇組都會經過挑選、盡量透過妝扮模仿，或是透過運鏡技巧巧妙迴避臉部，而更不用說特諾埃里徳，他可是巨石強森的親表弟啊！讓所有觀眾都親眼見證了血緣關係的力量有多麼強大。

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

兩人笑起來的嘴角弧度跟一口白牙也很像，外貌的相似程度如同一個模子刻出來的，又剛好都在好萊塢產業中工作，一個擔任演員一個擔任特技演員，巨石強森與特諾埃里徳可謂是「天生一對」！合作了將近17年之久，從最早的神鬼傳奇外傳《魔蠍大帝》，到最受歡迎的《玩命關頭》系列、《摩天大樓》、《野蠻遊戲》和近期的《毀滅大作戰》，都能找到特諾埃里徳的蹤影。

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

不僅僅只是工作上的夥伴，身為特技演員的特諾埃里徳，在片場受過大大小小的輕重傷，有次受傷巨石強森為了鼓勵與感謝他的專業付出，送了一輛夢幻卡車給他，兩位硬漢竟能上演如此溫馨的劇碼，可見感情的緊密～其實他們私下的個性的也很像，很幽默瘋趣，也都愛運動健身，愛家之外更寵女人！

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

▲巨石強森替身。（圖／翻攝自Tanoai Reed IG）

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關鍵字：

巨石強森, 替身, 玩命關頭, 好萊塢, 特諾埃里徳, Tanoai Reed
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