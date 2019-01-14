米蘭男裝周／VERSACE與福特汽車玩聯名　用藍底Logo拼潮

▲VERSACE在米蘭男裝周發表與福特汽車合作的膠囊系列。（圖／CFP）



記者張妤瑄／台北報導

米蘭男裝周如火如荼進行，義大利精品VERSACE（凡賽斯）甫發表2019秋冬男裝秀，鮮艷搶眼的華麗圖騰風格未改變，經典巴洛克印花、豹紋、或是本季最具話題的福特（Ford）印花，都是秀上吸睛的元素，從街頭、酷勁叛逆到辣弟，皆是藝術總監Donatella Versace對敢穿的現代人，「勇於冒險」人們的詮釋。

▲VERSACE經典的巴洛克印花仍有，但比例降低。（圖／CFP）



Donatella Versace說：「90年代，男士穿著被賦予既定印象；如今，男裝有著顯著的改變，無法用單一清楚的準則定義現代男士，現代社會賦予所有人透過衣著與行動表達自我風格的無限可能。」

▲Donatella Versace認為現代男士對穿搭「勇於冒險」，舉例來說秀上出現迷你熱褲，與西裝外套混搭的造型。（圖／CFP）



以此為基礎，這系列服裝上在經典的黑金色系、巴洛克印花外，加入更多賣點，與福特汽車合作的迷你系列，以大量重複Logo成了襯衫、寬褲印花，或是成了連帽上衣的大賣點，混搭VERSACE式經典印花，加入鮮豔的黃、桃紅色調和，搭出街頭風格。

▲福特汽車的藍底Logo變成潮流象徵，無所不在。（圖／CFP）



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Donatella Versace近來也不斷回顧過去經典，90年代的「安全別針」元素也被大量運用在秋冬男裝上，俐落的訂製西裝用安全別針裝飾，讓它有了一絲叛逆不羈，搭配透視長褲與絲質襯衫，不按牌理出牌的正裝造型，是男孩們的借鏡，甚至連蕾絲材質、秀大腿的短褲通通上，對穿搭勇於冒險、敢於嘗試，是時下現代男女的時尚見解。

▲經典的安全別針元素裝飾，成了服裝上的叛逆不羈細節。（圖／CFP）



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