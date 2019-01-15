HOT・Stuff／BALENCIAGA三角包太搶眼　熱度直升成全網「帶貨包」　

▲BALENCIAGA在2017早秋系列首次推出的三角包，迅速爆紅成了品牌帶貨包王。（圖／CFP）



記者張妤瑄／台北報導

時尚電商平台Lyst分析全球8000萬用戶，超過1億次以上的搜索，公佈年度It Bag排行榜，其中榮登前三名的分別是GUCCI Marmont腰包、DIOR（迪奧）Saddle馬鞍包與BALENCIAGA（巴黎世家）Triangle Duffle三角包。

▲三角包是Lyst年度It Bag排行榜第三名。（圖／翻攝Lyst）



腰包與馬鞍包超熱門，不令人意外，但三角包的形狀過度獨特，可以登上排行榜，確實讓人有一絲意外，不過說實話這幾季BALENCIAGA有多火熱，它推出的狂作大受歡迎，倒也是可以預見的事。但三角包的厲害之處不只如此，它更是款「帶貨包」，功力不容小覷。

▲BALENCIAGA的熱力＋三角包的獨特性，讓它快速進攻時尚咖的心。（圖／翻攝BALENCIAGA IG）



三角包在2017早秋系列才推出，到了2018年9月時，成了各大時裝周場外街拍的狠角色，每天都有超多潮人背上，官網更因這款包瀏覽率上升20％，說到此知道它帶貨的能量了吧！三角包莫名有激起時尚咖們購買欲的力量，人人搶著到官網上逛新款。

▲各大時裝周街拍，都可以看到潮人們背三角包的畫面。（圖／CFP）



三角包有BALENCIAGA式的幽默，設計靈感源於雪靴袋，以三角包型為辨識度最大的特色，僅在一側放上Logo，以小牛皮材質為主，軟包設計容量充足，玩味又實用。肩背袋附上小提把的設計，讓這款包可肩背、可手提，更甚者也可以當手拿包，是款多工包款。

▲三角包各式尺寸與容量。（圖／翻攝BALENCIAGA 官網）



以尺寸來說，共有中、小、迷你、手拿、鏈帶包五款，男女皆適合；以價格來說約介於新台幣2萬3,000元～6萬5,000元不等。

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目前三角包每季都會推出新色，想找到自己命定的那顆，可以觀望鎖定再入手。

▲三角包每季推出不同顏色，想入手的人要持續鎖定。（圖／翻攝BALENCIAGA IG）

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