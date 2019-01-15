fb ig video ETtoday search mobile

HOT・Stuff／BALENCIAGA三角包太搶眼　熱度直升成全網「帶貨包」　

> >

▲▼BALENCIAGA三角包街拍。（圖／CFP）

▲BALENCIAGA在2017早秋系列首次推出的三角包，迅速爆紅成了品牌帶貨包王。（圖／CFP）

記者張妤瑄／台北報導

時尚電商平台Lyst分析全球8000萬用戶，超過1億次以上的搜索，公佈年度It Bag排行榜，其中榮登前三名的分別是GUCCI Marmont腰包、DIOR（迪奧）Saddle馬鞍包與BALENCIAGA（巴黎世家）Triangle Duffle三角包。

▲▼BALENCIAGA三角包。（圖／翻攝Lyst）

▲三角包是Lyst年度It Bag排行榜第三名。（圖／翻攝Lyst）

腰包與馬鞍包超熱門，不令人意外，但三角包的形狀過度獨特，可以登上排行榜，確實讓人有一絲意外，不過說實話這幾季BALENCIAGA有多火熱，它推出的狂作大受歡迎，倒也是可以預見的事。但三角包的厲害之處不只如此，它更是款「帶貨包」，功力不容小覷。

▲▼BALENCIAGA三角包。（圖／翻攝BALENCIAGA IG）

▲BALENCIAGA的熱力＋三角包的獨特性，讓它快速進攻時尚咖的心。（圖／翻攝BALENCIAGA IG）

三角包在2017早秋系列才推出，到了2018年9月時，成了各大時裝周場外街拍的狠角色，每天都有超多潮人背上，官網更因這款包瀏覽率上升20％，說到此知道它帶貨的能量了吧！三角包莫名有激起時尚咖們購買欲的力量，人人搶著到官網上逛新款。

▲▼BALENCIAGA三角包街拍。（圖／CFP）

▲各大時裝周街拍，都可以看到潮人們背三角包的畫面。（圖／CFP）

三角包有BALENCIAGA式的幽默，設計靈感源於雪靴袋，以三角包型為辨識度最大的特色，僅在一側放上Logo，以小牛皮材質為主，軟包設計容量充足，玩味又實用。肩背袋附上小提把的設計，讓這款包可肩背、可手提，更甚者也可以當手拿包，是款多工包款。

▲▼BALENCIAGA三角包。（圖／翻攝BALENCIAGA 官網）

▲▼BALENCIAGA三角包。（圖／翻攝BALENCIAGA 官網）

▲三角包各式尺寸與容量。（圖／翻攝BALENCIAGA 官網）

以尺寸來說，共有中、小、迷你、手拿、鏈帶包五款，男女皆適合；以價格來說約介於新台幣2萬3,000元～6萬5,000元不等。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

目前三角包每季都會推出新色，想找到自己命定的那顆，可以觀望鎖定再入手。

▲▼BALENCIAGA三角包。（圖／翻攝BALENCIAGA IG）

▲▼BALENCIAGA三角包。（圖／翻攝BALENCIAGA IG）

▲三角包每季推出不同顏色，想入手的人要持續鎖定。（圖／翻攝BALENCIAGA IG）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, 三角包, BALENCIAGA, 巴黎世家, GUCCI, 腰包, 古馳, DIOR, 迪奧, 馬鞍包, Lyst
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

張韶涵穿「2件外套、2件上衣、3條褲」開唱　網：論瘦的重要，我自帶好多層

秀智3次撞衫Angelababy　撇開粗腰悲劇靠「裝可愛」逆轉2敗時尚戰

歐陽娜娜變身「花藝學霸」　酷妹身上藏30萬CHANEL行頭 RIMOWA新店3月登場！換代理商重回台灣 微風南山真面目公開！開幕期間買就送TESCOM吹風機、滿3800送法國精品包 心理學家：旅遊打卡更快樂　透過照片回憶嘴角都會笑　 李聖經1／17來台力挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴 Angelababy唱歌走音但時尚度不能走偏　「偷改禮服」被讚仙女下凡 正走＋倒走＋踮腳走40分鐘　燃脂效果比跑步更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面