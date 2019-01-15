汪俐伶打入麗晶精品　快閃店門口造雪山

▲汪俐伶在麗晶精品開幕快閃店。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師汪俐伶同名品牌WANGLILING繼去年（2018）在信義區開快閃店後，今年（2019）打進西區，走進麗晶精品開幕為期兩個月的快閃店，即日起～2／28止。汪俐伶廣邀好友加入，攜手家居品牌層層生活、植物裝置藝術家李霽、春池玻璃等品牌，綜合汪式生活美學，打造首間複合式時尚生活概念店。

▲汪俐伶用快閃店的方式，先走進信義區，接著打進西區。（圖／品牌提供）



保留灰色水泥原始牆面，但注入汪俐伶品牌的東方山水內涵，空間取用2019春夏系列「粼光／淼漫」主題，山與水是該間店的重點設計。

▲空間內保留灰色水泥原始牆面，整體為冷色調。（圖／品牌提供）



走進店內後率先映入眼簾的就是銀白色的雪山，是術家李霽打造的「江山雪霽」作品，在氣勢滂伯的立體山嶺上，覆以春池玻璃的環保玻璃粉末，創作出白雪皚皚的效果，很有意境。

▲走進店內，迎面而來的就是白雪皚皚的場景。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

除了有白色的雪山裝置之外，在一旁陳列禮服與訂製服的牆面上，更有品牌經典迷彩水紋，強烈的風格讓人難忘。整體空間呈現冷色調，但加入層層生活木製傢俱，用暖色調調出和諧色彩，讓禮服不再高冷不可親，也能平易近人。

▲展示禮服的區域，牆面是經典的迷彩水紋，冷色空間內加入暖色調傢俱調和，讓整體氛圍更親人。（圖／品牌提供）