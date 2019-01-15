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蔡依林、王俊凱撞包　GUCCI新包Hold住天后與90後鮮肉

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▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供、翻攝王俊凱微博）

▲Jolin、王俊凱撞GUCCI包。（圖／品牌提供、翻攝王俊凱微博）

記者張妤瑄／台北報導

從天后蔡依林到90後小鮮肉王俊凱，通通都背上的包，究竟有什麼魅力，以至於它不分男女，如此搶手？GUCCI 2019早春最新款Arli包，默默的成為明星衣帽間中的最夯新款，不只Jolin、陳庭妮、超模何穗通通迷上，想當乖乖牌或是想當潮流咖，都需要知道這款包的來歷才型。

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI Arli系列包款是2019早春主打款。（圖／品牌提供）

Arli系列名字源於南法亞爾市（Arles）的古義大利文，該地堪稱藝術發源地，有聯合國列為世界文化遺產的古羅馬遺址，包含了圓形競技場以及露天劇院。從命名就能得知，Arli是一款貨真價實的復古包款，從方型包身到略為圓弧型的線條，都充滿復古情懷。

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲Arli名字源於亞爾市，該地是古羅馬遺址，很有藝術氣息。（圖／品牌提供）

復古藝術風格是GUCCI創意總監Alessandro Michele的最愛，Arli系列就是因此而誕生的，Alessandro Michele從品牌歷史資料中找到靈感，揉合70年代的經典雙G標誌，重新打造成有復古風格的現代包款，並用不同的包身輪廓與色彩，一次打中不同風格，得以配合復古與潮流的穿搭。

蔡依林與王俊凱都看上肩背包，天后把白色肩背包當手拿包使用，演繹叛逆帶點優雅的風格；王俊凱穿著帽T斜背黑包，潮流鮮肉的模樣，一看就是很懂時尚的小型男。

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供、翻攝王俊凱微博）

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲蔡依林、王俊凱背的是Arli系列肩背包，售價NT$59,600元。（圖／品牌提供）

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另外，陳庭妮與何穗撞包，兩人都看上手提款，但妮妮詮釋的是乖乖牌好學生，何穗則是帥氣風格，透過兩人的穿搭，也能發現Arli系列的實搭，難怪能成為今季一票名人衣帽間的新款。

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供） ▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲陳庭妮、何穗拎的是Arli系列手提包，售價NT$99,500元。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供） ▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲宋祖兒背的是白色肩背包款，配上長襪別有一番俏麗風格。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2019早春Arli系列。（圖／GUCCI提供）

▲Arli系列鉚釘麂皮肩背包，售價NT$95,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 古馳, 2019早春, , 蔡依林, Jolin, 陳庭妮, 王俊凱, 何穗, 時尚穿搭
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