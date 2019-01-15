陳庭妮狠掃小CK高跟鞋　爆買6雙全因經紀人一句話

▲CHARLES＆KEITH春季新品搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

陳庭妮今（1／15）受邀出席新加坡配件品牌CHARLES＆KEITH春季發表，她穿一件彩色條紋露肩洋裝搭配亮黃色高跟鞋，以充滿活力春天風格的造型現身。她坦言以前害怕亮色系穿搭，很怕出錯，但好像「越老臉皮越厚」，現在會心想「管他的有自信就好」！

▲陳庭妮穿方頭高跟鞋（NT$1,790）搭配半圓手提包（NT$2,290）。（圖／品牌提供）



暱稱「小CK」的CHARLES＆KEITH是時尚咖都知道到新加坡必逛的品牌，陳庭妮曾經也是，她爆出以前曾經出國時一次爆買6雙，在店裡面失心瘋全源自於經紀人一句「你下個月不就要進劇組了嗎？」開拍後完全沒時間購物，讓她決定對自己好一點，把喜歡的全打包。

▲春季新品色彩鮮豔，並運許多草編材質營造輕盈感。（圖／品牌提供）



小CK 2019春季系列靈感源於80年代的夢菲斯（Memphis）設計風格，鮮豔的色彩、奇特的圖樣及大膽的剪裁是重點特色，全系列分為動感活力、人本自然，女王風範三大主題，亮黃、寶藍、嫩綠、橘等飽和色彩充斥其中，並運用草編材質營造春夏輕盈感。

▲（依序）前拉鍊式球鞋（NT$1,790）、草編德比鞋（NT$1,890）、草編交叉帶涼鞋（NT$1,790）。（圖／品牌提供）



在包款設計上使用許多幾何輪廓，如圓形包款、箱型包款、梯形線條等，彰顯女人們的獨立個性，很有特色。

▲（依序）金屬提柄半圓包（NT$2,690）、半圓手提包（NT$2,290）、方形後背包（NT$2,190）、金屬提把手拿包（NT$2,390）。（圖／品牌提供）



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陳庭妮穿著亮黃水彩跟鞋出場，對於滿滿鮮亮色系的新品，她笑說：「因為一直以來的膚色都滿健康的，以前滿害怕搭配亮色系，因為搭不好會反黑，但現在覺得不是混濁、帶灰階的顏色，亮色、彩色的，穿搭反而很有健康美，對我來說很成立。」

▲陳庭妮穿著款方頭高跟鞋，售價NT$1,790元。（圖／品牌提供）

