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新・鮮貨／RV方釦休閒鞋超少女　7.5公分是新一代「長高神鞋」

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▲RV春夏新款搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

法國精品鞋履Roger Vivier（RV）在台舉辦春夏系列發表，這是新任創意總監Gherardo Felloni的首季作品，可以發現他從品牌經典之中做變化，改變細節重新詮釋經典之作，整體風格更年輕，穿起來也更修飾腿型與腳型。大受歡迎的方釦休閒鞋，本季推出7.5公分新款，穿上秒長高，超少女風的長高神鞋，勢必又準備攻佔粉絲們鞋櫃了！

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲7.5公分的方釦休閒鞋，穿上秒長高。（圖／品牌提供）

RV春夏以「Hotel Vivier」為主題，先前在巴黎舉辦發表會打造5個房間，以來自不同領域的6位女性，包含雕刻家、攝影家、舞蹈家、歌手、演員等，從她們生活視角出發，詮釋出不分年齡、不分風格，人人都能駕馭RV鞋款的概念。

1967年，RV設計出第一雙方釦漆皮高跟鞋Belle Vivier，隨後由凱瑟琳德納芙在電影中《青樓怨婦》中穿上，讓這雙高跟鞋永遠在歷史上記下一筆。

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲春夏以Hotel Vivier為靈感，詮釋出不分年齡與風格的女性都能駕馭RV鞋款的概念。（圖／品牌提供）

Gherardo Felloni在2019春夏系列中，重新演繹經典設計推出Très Vivier新鞋，方釦變形改以正方形輪廓出現，較以往俏皮，但仍保有60年代的經典元素與氣質。另外，更推出同系列包款，在包袋中央點綴大型金屬方釦，搭配鍊帶呈現優雅風格，這也是首度推出超大方釦包款的設計。

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲Très Vivier鞋款與包款，方釦較過往更方。（圖／品牌提供）

Broche Vivier系列則是花鑽方釦鞋款，從RV典藏設計汲取靈感，並以凡爾賽花園為靈感，用大大小小的水晶鋪排出有對稱、完美比例的皇室花園風格，並用印花面料加乘復古風格，打造出介於女人與女孩之間的輕甜氣息。

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲Broche凡爾賽花鑽鞋款，依序售價NT$60,200、NT$55,900元。（圖／品牌提供）

另同款鑽釦的手拿包與鍊帶肩背包，也是系列中的佳作，奢華細膩的設計，絕對能為整體穿搭畫龍點睛。

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲Broche凡爾賽花鑽後背包，（依序）售價NT$69,200元、NT$73,600元。（圖／品牌提供）

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此外，先前大受好評的運動鞋型，本季也推出Viv’ Run系列鞋款，大大的方釦與兩側立體幾何圖案，讓這款休閒鞋繼有經典元素，又能演繹運動風格的活潑感，並用經典的Choc鞋跟，打造出內外鞋墊共7.5公分的鞋底，一穿立馬長高！台灣更加碼推出全球獨賣的粉色霧面方釦限定款，售價新台幣2萬9,600元。

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲▼Roger Vivier 2019春夏系列。（圖／RV提供）

▲Viv' Run系列鞋款，依序為台灣限定款、亞洲限定款，兩款在台灣皆能購入。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Roger Vivier, SS19, 2019春夏, , RV
fashion.net

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