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日本女生美髮店指名率第一的「中長髮」　搭配7款瀏海任誰都好看極了

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▲日系中長髮。（圖／FACY 提供）

新的一年在更新穿搭風格的同時，作為整體視覺注目第二重要部分的髮型，若能表現出眾就能讓人一眼就增加深刻記憶點。所以注重裝扮的你，在更動造型感時千萬別忘記髮型也要一併換上新面貌。秋冬主流趨勢還是以中長髮為主，參考以下推薦的兩類型中長髮風格，讓你輕鬆營造令人難忘的品味印象。

短瀏海中長髮的微甜感

▲日系中長髮。（圖／FACY 提供）

眉上瀏海 X 中長直髮

中長髮一直是許多女生首選的髮型之一，不似短髮的挑臉型，中長髮的俏麗印象多數人皆可駕馭。髮尾約落在肩膀以下的長度，為氣質散發一股迷人的慵懶美。

▲日系中長髮。（圖／FACY 提供）

眉下瀏海 X 中長直髮

想使造型表現些許甜美感時，利用不經意感的蓬鬆直髮，搭配空氣感的眉下瀏海表達輕盈層次的隨性氣息。

▲日系中長髮。（圖／FACY 提供）

空氣瀏海 X 中長捲髮

想要再更加女孩感一點的話，不妨以活潑線條的捲髮與空氣感的眉上瀏海營造吧！日系感的波浪線條與不刻意的捲度，好感度瞬間大大提升。

長劉海中長髮的大人感

▲日系中長髮。（圖／FACY 提供）

中分瀏海 X 中長直髮

低層次線條與沉穩的深巧克力髮色，融合出浪漫柔和的造型。透過髮尾的 C 字彎與自然擺度的髮絲，為整體帶來優雅倍增的好感氛圍。

▲日系中長髮。（圖／FACY 提供）

旁分瀏海 X 中長波浪髮

中長髮型不僅變化度高，隨著搭配不同層次的瀏海，還能表達與眾不同的女人味。以中分的瀏海造型再帶點波浪彎度，就是最具十足魅力的 Look。

▲日系中長髮。（圖／FACY 提供）

中分捲瀏海 X 中長捲髮

將中長髮的捲度帶到髮根處可避免看起來老氣，而蓬鬆的空氣感則可以使大捲髮擺脫成熟感，打造出惹人憐愛的小女人印象。

Photo ：HAIR, norimasasawa(IG)

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關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 髮型, 女生髮型
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