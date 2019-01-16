張鈞甯台北街頭大炫辣腿　黑白搭成搖滾妞

▲張鈞甯在台北街頭拍了一組帥勁搖滾妞穿搭。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

張鈞甯近日工作滿檔，最近在錄製美食節目《鋒味》空檔，在台北拍攝一組街拍照，穿皮衣、皮熱褲，露出細直大長腿讓人看傻眼，整體造型又帥又性感。她用簡單的黑白色系穿搭，打造出帶有搖滾不羈的態度，女生們都應該學起來！

▲張鈞甯當街曬美腿，畫面實在太養眼。（圖／品牌提供）



張鈞甯這身街拍穿搭有型有款，但拆解單品並不複雜，她只掌握了重點配色，黑與白，並用一丁點的大地色做點綴，包含身上背的MICHAEL KORS（MK）馬鞍包與短襪提亮，打造不經意的層次感，讓造型更有趣。

細說張鈞甯身上的單品有maje長版皮革襯衫當罩衫穿，內搭Sandro黑白印花T-Shirt與皮革小短褲，用長版罩衫搭配短版內搭，拉長身高比例，也顯得美腿更修長。

▲簡約的黑白搭造型，用大地色系打造層次感。（圖／品牌提供）



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另外，掌握「皮革」元素，以此營造出搖滾態度，並用MICHAEL Michael Kors的小款馬鞍包點綴，金色的立體鉚釘裝飾，很符合這身個性氣息，是畫龍點睛的極佳配件。

▲張鈞甯背的MICHAEL Michael Kors（MMK）Cary黑色馬鞍包，售價NT$15,100元。（圖／品牌提供）