UNIQLO無鋼圈內衣「花瓣罩杯」更服貼　19款新色任妳搭

▲UNIQLO無鋼圈胸罩系列推出2年進行升級。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

UNIQLO推出無鋼圈美型胸罩兩年，無束縛的穿搭觸感，吸引眾多粉絲，根據調查顯示到店逛街的女性顧客，超過8成顧客曾買過，也讓該系列商品迅速搖身一變擠身成為全年熱賣榜單前5名。2019春夏無鋼圈美型胸罩升級，用「3D立體罩杯」科技，讓罩杯更貼合胸型，支撐度也提升。

▲無鋼圈美型胸罩主力「輕型系列」大改版。（圖／品牌提供）



無鋼圈美型胸罩（Wireless Bra）「輕型」系列改版最大，用「3D立體罩杯」打造更合身的效果，花瓣型的立體罩杯能讓罩杯體積隨著胸圍尺寸而變化，因此縱使不若內衣品牌推出全尺碼，依然可以不同尺寸的需求，能對應下圍65～90公分、罩杯AA～F的尺寸。

▲3D立體罩杯，花瓣型的剪裁讓罩杯體積能隨著胸型變化。（圖／品牌提供）



下圍採用特殊天然橡膠成分的高科技支撐條，支撐力、服貼度都提升。因應不同場合，還推出可拆式肩帶，能拆掉、交叉、繞頸，變化出4種穿搭，以搭配不同服裝。改良升級後一次推出19款顏色，從素色、混色、蕾絲、棉質通通有，售價新台幣790元。

▲一口氣推出19款色選。（圖／品牌提供）



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小背心設計的舒適系列也改良，採用罩杯與衣身一體成型的設計，合身度更佳、胸型更優美、穿著壓力更小，並推出XS～2XL的尺寸，售價790元。全新的運動系列則用交叉背帶設計，打造支撐力夠、無壓力的穿著感，讓女性能穿著此款進行輕運動。

▲舒適系列、運動系列。（圖／品牌提供）

