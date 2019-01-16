孟耿如穿透視裝露粉紅色小褲褲　大膽獻出「第一次」只怕肚肉炸出



▲孟耿如首度嘗試透視裝，站台MIU MIU台中大遠百店開幕。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

孟耿如今（1／16）為義大利精品MIU MIU台中大遠百開幕活動站台，她擔任該店頭號貴客，搶先逛新店，她一連換穿兩套新衣，展現兩種不同風格的魅力，她獻出「第一次」，大膽嘗試透視洋裝，造型性感，自爆最近狂吃甜食、肚肉有點鬆了，只能一直吸氣，超怕肚肉炸出。

▲孟耿如穿2019早春系列粉色鑲飾寶石洋裝（NT$135,000）、內搭上衣（NT$4,500）、內搭褲（NT$4,500），搭配Miu Lady水晶裝飾亮片包（NT$66,000）、銀色鑲鑽高跟涼鞋（NT$32,000）。（圖／品牌提供）



「身為藝人就要每分每秒每時每刻，保持完美」，所以即便坐下看不到肚肉畫面，她仍堅持要分秒吸氣。她透露最愛「內搭衣褲，因為很可愛，有種重回少女的感覺，叛逆之中有為做性感」，也自爆「在家的時候都滿隨便，只穿內褲，因為最討厭被束縛的感覺。」

▲孟耿如自爆討厭束縛，家裡沒人的時候只穿內褲。（圖／品牌提供）



另外一套造型，孟耿如穿上造價新台幣92萬2,000元的貂毛皮草大衣，孟耿如坦言「聽到後怕怕的」，但也覺得有機會穿上是小確幸，如果未來房貸付清，也會是夢想清單之一。

▲孟耿如穿貂毛皮草大衣（NT$922,000）、印花鑲飾水晶T-Shirt（NT$32,000）、小羊皮鑲飾水晶皮裙（NT$58,000）、Miu Cofidential銀色小羊皮鏈帶包（NT$58,500）、黑色仿舊高跟繫帶踝靴（NT$35,000）。（圖／品牌提供）



MIU MIU台中大遠百為慶祝新店開幕該店推出全球獨家限量商品，是異材質拼接多功能吊飾，隨身攜帶的小吊飾可變成托特背袋，出外超級方便，更一口氣推出4色，包含黑、藍、紅、桃紅，售價新台幣1萬2,500元，全世界僅台中店有60只，超級稀有。

▲異材質拼接多功能吊飾是限量60只的全球獨家款（NT$12,500）、波卡圓點與貓咪圖騰的芭蕾舞鞋則是台灣獨家款（NT$28,000）。（圖／品牌提供）

MIU MIU台中大遠百專賣店是台灣首間以新概念裝潢的專賣店，以Bardiglio銀灰色大理石為門面，配合拋光金屬邊框勾勒出超大型櫥窗，呈現出冷色調的空間魅力，逾60坪的購物空間內，展售服裝、鞋履、皮件、首飾等單品，一應俱全。

▲MIU MIU台中大遠百專賣店新開幕，店裝採用全新概念，是台灣首間。（圖／品牌提供）



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店內也從金色調改用天藍色緹花布圖騰壁紙為主調，從天花板延伸至地毯，甚至連店內的天鵝絨座椅，均採用同色系，用Tone on Tone的配色，打造清新舒適的購物空間，並用玻璃鏡面搭配出整體摩登奢華氛圍。

▲店內用天藍色緹花布圖騰壁紙為主調，從天花板到地板軍用天空藍色調營造清新氣息。（圖／品牌提供）