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披上仙氣外衣！全新Miss Dior淡香水　釋放粉紅戀愛訊息

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▲▼Miss Dior淡香水全新升級（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

說到Dior，你絕對不會漏了Miss Dior香水，優雅甜美的玫瑰花香，饒富著戀愛訊息，2019年，迪奧首席調香師 François Demachy 重新演繹全新Miss Dior淡香水，香味輕盈柔美又不失個性，讓人好期待。

▲▼Miss Dior淡香水更新。（圖／品牌提供）

迪奧首席調香師 François Demachy 將全新Miss Dior淡香水比擬為一首活潑愉悅的樂曲，就像光束中飛舞的花朵，交織出富有層次的香氛輪廓。活力奔放的柑橘調，像是緞帶輕柔包覆著甜橙與多汁的紅橘，展現愛情輕盈躍動的生命力。融合淡雅的清新鈴蘭香氣，把所有歡愉氣息集結一起。

▲▼Miss Dior淡香水全新升級（圖／品牌提供）

▲Miss Dior 淡香水 50ml 售價3,300元、100ml 售價4,650元。

除了格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰的溫柔纏綿，更以全新鈴蘭香氣襯托出一抹清新。「格拉斯玫瑰飽滿明亮的香氣，在全新 Miss Dior 淡香水的核心綻放，撩撥著感官、無比迷人，散發著無與倫比的燦爛光芒。獨有、原創的鈴蘭香氣，賦予全新淡香水獨一無二的個性。

▲▼Miss Dior淡香水全新升級（圖／品牌提供）

▲Miss Dior 親吻淡香水 20ml 售價1,600元。

隨著淡香水的更新，品牌同步推出Miss Dior 親吻淡香水。圓潤的玻璃滾珠輕盈滑順，營造出更隨性、也更性感的用香方式，宛如香氣親吻脈搏，讓妳突破傳統用香的限制。方便隨身攜帶的Miss Dior親吻淡香水，隨時隨地、隨心所欲地疊香。

▲▼ miss dior全面更新 。（圖／品牌提供）

▲花漾 迪奧沐浴皂 售價950元。

更首度推出花漾迪奧沐浴皂，以迪奧熱賣的花漾迪奧淡香水的溫柔花香為基調，細緻豐盈泡沫溫柔包覆肌膚，讓沐浴同時也是一場香氣的享受。經典的沐浴皂身，精巧刻印著千鳥格紋與活潑雋永的Miss Dior logo，真的是太美啦！

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關鍵字：

dior, miss dior, 淡香水
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