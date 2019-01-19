fb ig video ETtoday search mobile

時尚編輯的生活日常　「只剩手機是我們的貼身閨蜜」

> >

這不是厭世文，這是我們的真心話：關於時尚編輯你所好奇的，Wazaiii小編先回答你！

▲（圖／達志影像）

「我的夢想，一直是當時尚編輯。」這句話，自Wazaiii編輯入行以來，大概聽了超過八百萬次。我時常在想，究竟時尚媒體有多麼的迷人，可以讓眾多年輕的「肝」們，擠破頭也想成為這個看似光鮮亮麗工作的一份子？

編輯部曾帶領大家窺探時尚潮流小編的真實生活樣貌，大家都知道身為小編需要使命必達，在速度飛快的時尚產業努力求生存，那麼Wazaiii編輯部呢？Wazaiii成立至今，你們看見了主編長得是方還正（沒看過也沒關係，雖然她會很介意），但Wazaiii小編對你們來說，是否宛如一團迷霧？我們雖時不時的現身於IG限時動態和讀者「練肖話」，卻總是神龍見首不見尾，對吧？

總是採訪別人的我們，這回將放下身段，和主編花一個下午的時間促膝長談！想知道四位小編的各種辛酸血淚史嗎？我們又是如何和累死人不償命的時尚編輯工作結下不解之緣的呢？以下內容太過寫（厭）實（世），請各位讀者小心服用。

登場小編介紹：

● 被主編捉弄兩年，心好累不能說的森編

● 到職滿半年，成為編輯部滋事王的怪編

● 崩潰差不多半年，總是左右為難的珍編

● 入行未滿四個月，還擁有新鮮肝的黑編

主編：「你還記得自己對時尚墜入愛河的瞬間嗎？」

森編：『其實入行前，我對時尚還真是一點興趣也沒有，設計師做了多少豐功偉業、品牌打造多少神話故事，我都覺得與我無關。儘管這樣說來殘忍，卻也是事實。

一直以來我天真的以為，自己喜歡日本時尚產業，就等於喜歡上全世界的時尚產業，直到我踏進Wazaiii，會議中主編提供了寶貴的「震撼教育」。當她提到所有品牌歷史，任何細節都倒背如流，宛如是饒舌歌手在唱首Rap時，我這才驚覺：「什麼？你口中的世界怎麼與我想像的不太一樣？」所以若要問我愛上時尚的moment是何時？大概是成為編輯一年後才發生的事吧！不過我記不得確切的時間點了，只曉得那種感覺就像是茅塞頓開，某天發現自己不再排斥關注時尚產業的任何動向，並且想把它的美好傳遞給讀者。或許有點矯情，但這就是我的工作啊！』

怪編：『高二時當我第一次看到Maison Margiela的秀，我直接攤平在椅背上，嗯？眼前這也是時尚？那我媽衣櫃裡那些LV櫻桃包、紅綠聖誕條紋是什麼？（現在才知道那是村上隆村爺跟古馳啊！）接著在我生日的前一天，我看到一篇有關紀念McQueen逝世五週年的文章，於是發了瘋似的把他的每場大秀跟生平都看過一遍，我還記得那年生日我連慶祝都不想，滿腦子都是這位離經叛道的鬼才。

啊！題目是愛上時尚的moment？那麼我猜是看到Shalom Harlow在1999年Alexander McQueen秀上，身穿白裙被顏料濺灑的脆弱模樣吧！時尚並非僅於眼前所見，它是一本由歷史和新意串起的精彩藏書，而我似乎永遠都翻不完它。』

珍編：『你以為我又是因為看電影《穿著Prada的惡魔》，才想當時尚編輯嗎？不好意思，還真的是呢！哈哈哈！究竟是哪一幕讓我愛上時尚？老實說記憶有些模糊（抱歉，金魚腦有點嚴重）。但自從看完這部電影後，我開始搜尋了時尚相關知識、鎖定電視的國外時尚頻道，甚至買了「如何成為時尚編輯」之類的書。儘管不時被「恐嚇」著時尚編輯的辛苦，心中的時尚魂始終猛烈的燃燒著。』

黑編：『要說確切的時間點，倒是真的不知道。因為我覺得時尚這詞，就是自然而然的出現並成為生活中的一部分，但這裡不單指我自己的生活，而是我認為只要身而為人，都同樣是如此。至於每個人是否都能喜歡上這個存在，的確是見仁見智，但總之，我是喜歡的。』

主編：「大家都認同編輯就是戰神吧？那麼請大家定義一下自己心中理想的編輯走向吧？」

森編：『我這個人什麼都沒有，就是野心最強大了。說真格的，身處於數位蓬勃發展到嚇人的時代，哪位編輯不需要十項全能？打開「編輯守則」這本教科書，會發現如果自己只懂得一項專業，那麼它將會是本「無字天書」，任一註解你都看不懂（OK，雖然現實生活中沒有這本教科書的存在）。想要在這樣競爭的產業游刃有餘，還是先把自己變成一本懂得與時俱進的活字典吧！（咦？你說編輯只需要會寫文章？那寫影音腳本時難道不需要懂畫面或運鏡嗎？喂～別鬧了）』

怪編：『當編輯到現在，我覺得自己每個階段的想望不太一樣，一開始我夢想能成為時裝週前排的座上賓，接著我發現，那春夏與秋冬之間我要幹嘛？後來我期待自己可以挖掘一線時尚品牌之外的新銳設計師，接著我納悶，該怎麼讓讀者看完一段文字，就好像跟我一起體驗了一場秀、一個設計師、一段故事？所以現在嘛，我希望我的文字可以不用署名，別人一看就能認出我的風格，很簡單，卻也比什麼都難。』

珍編：『雖然現在是時尚編輯，但上升魔羯的自虐使然，內心還是會希望自己是個如千手觀音般的萬能編輯啊！（OK～哭的不只有我的肝，是全身器官。）』

黑編：『不免俗的要回答，過去的自己當然會夢想成為全才型的編輯。現在進入時尚編輯的產業，便會了解到夢想之所以叫夢想，正是因為現實距離那些理想中的樣貌，仍有一大段旅途要長征。至於未來，暫且先給個問號吧！目前還不想定義混亂中的自己，畢竟夢想的代價要自己扛，且說過的話，都是要負責任的。』

主編：「我們每天手機不離手，可以用詩意的方式，形容手機與你的關係嗎？」

森編：『阿咪老師，音樂請下。「曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據，何時該前進？何時該放棄？連擁抱都沒有勇氣。」』

怪編：『「郎探花蕊，姐弄玉枝。兩情迷戀，顛之倒之。」

表示離不開彼此啦！想到哪兒去了？』

珍編：『我對你的依賴，

從日到夜不需言語。

輕輕將你捧在手掌心，

你也只需靜靜的任我掌理，

噓！靜靜的，我會更愛你。』

黑編：『每個屬於我的日子

總不能沒有你的存在

即便有你存在的日子

我將不能屬於自己』

主編：「話說到這兒，主編我好奇大家成為編輯後，覺得自己的選擇正確嗎？還是覺得自己的夢想真是夢一場？」

森編：『面對排山倒海而來的高壓、待辦不完的龐大事項、加班比回家躺在床上還頻繁的日常，種種一切，都不曾讓我覺得自己的選擇是正確的（唉呀！老闆千萬不要約談我）。唯一使我認為自己選擇正確的瞬間，其實是從各種挑戰中獲得成就感的那刻。比如說看到待辦事項在短時間內逐一被劃掉、熬夜生出完美的企劃專題（先不要攻擊我厚臉皮的部分），尤其當受訪者及讀者表示喜歡、肯定自己所產出的內容時，一切的過程，大概只能用「爽」字來形容吧？難怪朋友都說我有被虐傾向。』

怪編：『有個朋友曾經跟我說，他覺得我變成熟了。欸，每天需要擺出六百種臉跟一千兩百種人說話，銳氣不被磨掉一點、幼稚不被調教一些，怎麼可能？重點是，這個行業處處是漂亮的女孩啊！日夜奔走、廢寢忘食，舉頭望明月，低頭望美女。』

珍編：『大概就是當那些千辛萬苦寫出來的文章及企劃，終於公開上線，而且身邊親友也給予肯定與讚賞時，就會覺得：「啊！我終於也是別人眼中，有那麼一點點厲害的人了（不禁老淚縱橫）。」』

黑編：『現在的選擇正不正確？我不知道，畢竟正確的標準又是什麼？但最欣慰的瞬間，應該是把圖做完、把文章寫完，最後按下存檔的那個時刻吧？即便最後成品沒有人喜歡也無所謂，因為再怎麼說，那都是根據自己心中嚮往的模板，嘔心瀝血才完成的產物。』

主編：「你們有後悔與我共事......啊......我是指如果人生能夠重來，你們還要再當一次時尚編輯嗎？」

森編：『我想，不管重來幾次，我一樣會當時尚編輯，吧？因為我沒有其他擅長的事了。（要多厭世？）儘管每天累到懷疑人生，人生似乎也已經放棄拯救我，我依然覺得不會有比這份工作，還要適合我的了。或許時尚產業的光鮮亮麗，真能令人忘記它的辛苦與疲憊面，吧？（到底要多不確定）』

怪編：『首先，人生不能夠重來，所以沒什麼好談如果的。我不會把時尚編輯當成一份工作，對我而言，看秀、拍片、寫文章、跑活動、出專訪這些工作內容，並不全是「讀者取向」，而是我本身熱愛這些事，做起來不但有成就感，而且感覺自己永遠在前進，以熱忱與突破相伴。哦當然你說三餐不正常、日夜顛倒、超時工作、近視百倍增、壓力山大這些職災，不會影響我對這個行業的鬥志？欸，很多人想搶我的飯碗，如果我不拼一點，豈不雙手捧給別人趁虛而入的機會？』

珍編：『我無法確定若是人生重來，我的夢想還是不是成為時尚編輯，但我知道假如我設定好目標，肯定拚死拚活完成它。就像現在，我也拚死拚活的如願成為一名時尚編輯，過程有多艱辛就不說嘴了，不過有時對於自己已是一名時尚編輯這件事，還是覺得挺神奇的！對此，真的真的非常感謝一路上給予我幫助的人，也感謝自己的永不放棄。#ILoveMyJob』

黑編：『嗯，不知道。我知道自己說了很多個不知道，但不知道的事，還是說不知道，會比較好吧？如第二題的回答一樣，當你處在混沌的狀態，是沒辦法給出一個確切的答案的，不如就順著時間的洪流前進，並無時無刻提醒自己—每件發生在你生命中的事，都是最好的安排。』

Wazaiii主編自願來結尾：

Wazaiii小編的一天影音都看了嗎？搭配這篇文章後，是不是對時尚編輯的生活，又更有畫面了呢？

《穿著Prada的惡魔》這部電影，讓許多人對時尚編輯這個職業抱有戲劇性的嚮往（包括上文的珍編），但事實是，在這個媒體轉型的數位時代，時尚編輯的一天，其實就像影片裡所呈現的，此生只剩手機是我們的貼身閨蜜啊！

與小編對完話，我甚感欣慰啊！雖然不是每個人都正能量充滿，（應該說大家都負能量爆表？）但至少我還是看見了小編們不同的拼勁與對自己的期許。有些不確定又如何？人生有哪件事是值得百分百肯定的？

是的，影片中所有的環節都是100%還原編輯部的真實人生，編輯也要上班打卡，也有無數不見天日的會議，當然，在各種以為能放鬆消遣的時間，被主編連環call逼瘋，也是每天都真實上演的呢！（畢竟我也是這樣被老闆逼瘋呀！哈哈～）

▲（圖／達志影像）

我記得在IG Story裡，最多人問到的是：「到底該如何才能進入Wazaiii編輯團隊呢？」

答案是，準備好一顆新鮮的肝，以及隨時願意打掉重練的心，能夠承受時間高壓的腦，以及接招不斷被我（或老闆）騷擾的準備。

至於時尚的部分到底在哪兒？你的心裡、你的血裡、你不斷累積的經驗裡，與永遠的熱情裡。

【延伸閱讀】

｜時尚，是最高級的情色｜
｜時尚公關「之」鄉野傳奇｜打開神秘的Sample Sale大門
即使姊姊的光芒再耀眼，也無法隱藏她的魅力－Lottie Moss

【本文由 Wazaiii.com 提供《ET FASHION》專用，任何網站、報刊、電視台未經授權許可，請勿轉載！】

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

觀點, 時尚,  人物,  Wazaiii專訪,  fashion,  小編, 時尚編輯 
fashion.net

熱門文章

SIHH錶展直擊／「海蘭察」挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

米蘭男裝周／LV秀場林俊傑當白馬王子和吳亦凡拚帥

米蘭男裝周／王嘉爾獻唱嗨爆！這5點秒懂FENDI秀

理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」

新・鮮貨／RV方釦休閒鞋超少女　偷藏7.5公分「長高神器」

緋聞情侶變「閨蜜」？董若彤戴愛心項鍊　周予天：很喜歡

《花不棄》林依晨趕拍戲，肌膚照樣細緻發光　30秒保養成關鍵

44歲吳彥祖與28歲鹿晗合作拍廣告　外國網友只認得他

可愛小蜜蜂、33萬元腳踏車　DIOR MEN快閃店讓女生也掉坑

ET Fashion

推薦閱讀

最萌代表！青春露新年限量版「小豬瓶」魅力爆棚　保養控們直呼：想收

日本女生美髮店指名率第一的「中長髮」　搭配7款瀏海任誰都好看極了

1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

44歲吳彥祖打趴28歲鹿晗　外國網友：沒說還以為右邊是女人 12星座1月愛情運勢！射手感情運大旺、巨蟹辛苦卻因此成長 「十年挑戰」根本醜女大翻身！鄧紫棋「整容級」變化美翻粉絲 貝嫂IG直播小七剪髮！剪短20公分曝光　粉絲大讚：看到媽媽的影子 蔡瑞雪狠甩9公斤　瘦出22吋螞蟻腰 「水行俠」原本要演《星際異攻隊》！盤點7位錯過漫威英雄的演員 理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」放生老婆耍性感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面