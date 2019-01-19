時尚編輯的生活日常　「只剩手機是我們的貼身閨蜜」

這不是厭世文，這是我們的真心話：關於時尚編輯你所好奇的，Wazaiii小編先回答你！

「我的夢想，一直是當時尚編輯。」這句話，自Wazaiii編輯入行以來，大概聽了超過八百萬次。我時常在想，究竟時尚媒體有多麼的迷人，可以讓眾多年輕的「肝」們，擠破頭也想成為這個看似光鮮亮麗工作的一份子？

編輯部曾帶領大家窺探時尚潮流小編的真實生活樣貌，大家都知道身為小編需要使命必達，在速度飛快的時尚產業努力求生存，那麼Wazaiii編輯部呢？Wazaiii成立至今，你們看見了主編長得是方還正（沒看過也沒關係，雖然她會很介意），但Wazaiii小編對你們來說，是否宛如一團迷霧？我們雖時不時的現身於IG限時動態和讀者「練肖話」，卻總是神龍見首不見尾，對吧？

總是採訪別人的我們，這回將放下身段，和主編花一個下午的時間促膝長談！想知道四位小編的各種辛酸血淚史嗎？我們又是如何和累死人不償命的時尚編輯工作結下不解之緣的呢？以下內容太過寫（厭）實（世），請各位讀者小心服用。

登場小編介紹：

● 被主編捉弄兩年，心好累不能說的森編

● 到職滿半年，成為編輯部滋事王的怪編

● 崩潰差不多半年，總是左右為難的珍編

● 入行未滿四個月，還擁有新鮮肝的黑編

主編：「你還記得自己對時尚墜入愛河的瞬間嗎？」

森編：『其實入行前，我對時尚還真是一點興趣也沒有，設計師做了多少豐功偉業、品牌打造多少神話故事，我都覺得與我無關。儘管這樣說來殘忍，卻也是事實。

一直以來我天真的以為，自己喜歡日本時尚產業，就等於喜歡上全世界的時尚產業，直到我踏進Wazaiii，會議中主編提供了寶貴的「震撼教育」。當她提到所有品牌歷史，任何細節都倒背如流，宛如是饒舌歌手在唱首Rap時，我這才驚覺：「什麼？你口中的世界怎麼與我想像的不太一樣？」所以若要問我愛上時尚的moment是何時？大概是成為編輯一年後才發生的事吧！不過我記不得確切的時間點了，只曉得那種感覺就像是茅塞頓開，某天發現自己不再排斥關注時尚產業的任何動向，並且想把它的美好傳遞給讀者。或許有點矯情，但這就是我的工作啊！』

怪編：『高二時當我第一次看到Maison Margiela的秀，我直接攤平在椅背上，嗯？眼前這也是時尚？那我媽衣櫃裡那些LV櫻桃包、紅綠聖誕條紋是什麼？（現在才知道那是村上隆村爺跟古馳啊！）接著在我生日的前一天，我看到一篇有關紀念McQueen逝世五週年的文章，於是發了瘋似的把他的每場大秀跟生平都看過一遍，我還記得那年生日我連慶祝都不想，滿腦子都是這位離經叛道的鬼才。

啊！題目是愛上時尚的moment？那麼我猜是看到Shalom Harlow在1999年Alexander McQueen秀上，身穿白裙被顏料濺灑的脆弱模樣吧！時尚並非僅於眼前所見，它是一本由歷史和新意串起的精彩藏書，而我似乎永遠都翻不完它。』

珍編：『你以為我又是因為看電影《穿著Prada的惡魔》，才想當時尚編輯嗎？不好意思，還真的是呢！哈哈哈！究竟是哪一幕讓我愛上時尚？老實說記憶有些模糊（抱歉，金魚腦有點嚴重）。但自從看完這部電影後，我開始搜尋了時尚相關知識、鎖定電視的國外時尚頻道，甚至買了「如何成為時尚編輯」之類的書。儘管不時被「恐嚇」著時尚編輯的辛苦，心中的時尚魂始終猛烈的燃燒著。』

黑編：『要說確切的時間點，倒是真的不知道。因為我覺得時尚這詞，就是自然而然的出現並成為生活中的一部分，但這裡不單指我自己的生活，而是我認為只要身而為人，都同樣是如此。至於每個人是否都能喜歡上這個存在，的確是見仁見智，但總之，我是喜歡的。』

主編：「大家都認同編輯就是戰神吧？那麼請大家定義一下自己心中理想的編輯走向吧？」

森編：『我這個人什麼都沒有，就是野心最強大了。說真格的，身處於數位蓬勃發展到嚇人的時代，哪位編輯不需要十項全能？打開「編輯守則」這本教科書，會發現如果自己只懂得一項專業，那麼它將會是本「無字天書」，任一註解你都看不懂（OK，雖然現實生活中沒有這本教科書的存在）。想要在這樣競爭的產業游刃有餘，還是先把自己變成一本懂得與時俱進的活字典吧！（咦？你說編輯只需要會寫文章？那寫影音腳本時難道不需要懂畫面或運鏡嗎？喂～別鬧了）』

怪編：『當編輯到現在，我覺得自己每個階段的想望不太一樣，一開始我夢想能成為時裝週前排的座上賓，接著我發現，那春夏與秋冬之間我要幹嘛？後來我期待自己可以挖掘一線時尚品牌之外的新銳設計師，接著我納悶，該怎麼讓讀者看完一段文字，就好像跟我一起體驗了一場秀、一個設計師、一段故事？所以現在嘛，我希望我的文字可以不用署名，別人一看就能認出我的風格，很簡單，卻也比什麼都難。』

珍編：『雖然現在是時尚編輯，但上升魔羯的自虐使然，內心還是會希望自己是個如千手觀音般的萬能編輯啊！（OK～哭的不只有我的肝，是全身器官。）』

黑編：『不免俗的要回答，過去的自己當然會夢想成為全才型的編輯。現在進入時尚編輯的產業，便會了解到夢想之所以叫夢想，正是因為現實距離那些理想中的樣貌，仍有一大段旅途要長征。至於未來，暫且先給個問號吧！目前還不想定義混亂中的自己，畢竟夢想的代價要自己扛，且說過的話，都是要負責任的。』

主編：「我們每天手機不離手，可以用詩意的方式，形容手機與你的關係嗎？」

森編：『阿咪老師，音樂請下。「曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據，何時該前進？何時該放棄？連擁抱都沒有勇氣。」』

怪編：『「郎探花蕊，姐弄玉枝。兩情迷戀，顛之倒之。」

表示離不開彼此啦！想到哪兒去了？』

珍編：『我對你的依賴，

從日到夜不需言語。

輕輕將你捧在手掌心，

你也只需靜靜的任我掌理，

噓！靜靜的，我會更愛你。』

黑編：『每個屬於我的日子

總不能沒有你的存在

即便有你存在的日子

我將不能屬於自己』

主編：「話說到這兒，主編我好奇大家成為編輯後，覺得自己的選擇正確嗎？還是覺得自己的夢想真是夢一場？」

森編：『面對排山倒海而來的高壓、待辦不完的龐大事項、加班比回家躺在床上還頻繁的日常，種種一切，都不曾讓我覺得自己的選擇是正確的（唉呀！老闆千萬不要約談我）。唯一使我認為自己選擇正確的瞬間，其實是從各種挑戰中獲得成就感的那刻。比如說看到待辦事項在短時間內逐一被劃掉、熬夜生出完美的企劃專題（先不要攻擊我厚臉皮的部分），尤其當受訪者及讀者表示喜歡、肯定自己所產出的內容時，一切的過程，大概只能用「爽」字來形容吧？難怪朋友都說我有被虐傾向。』

怪編：『有個朋友曾經跟我說，他覺得我變成熟了。欸，每天需要擺出六百種臉跟一千兩百種人說話，銳氣不被磨掉一點、幼稚不被調教一些，怎麼可能？重點是，這個行業處處是漂亮的女孩啊！日夜奔走、廢寢忘食，舉頭望明月，低頭望美女。』

珍編：『大概就是當那些千辛萬苦寫出來的文章及企劃，終於公開上線，而且身邊親友也給予肯定與讚賞時，就會覺得：「啊！我終於也是別人眼中，有那麼一點點厲害的人了（不禁老淚縱橫）。」』

黑編：『現在的選擇正不正確？我不知道，畢竟正確的標準又是什麼？但最欣慰的瞬間，應該是把圖做完、把文章寫完，最後按下存檔的那個時刻吧？即便最後成品沒有人喜歡也無所謂，因為再怎麼說，那都是根據自己心中嚮往的模板，嘔心瀝血才完成的產物。』

主編：「你們有後悔與我共事......啊......我是指如果人生能夠重來，你們還要再當一次時尚編輯嗎？」

森編：『我想，不管重來幾次，我一樣會當時尚編輯，吧？因為我沒有其他擅長的事了。（要多厭世？）儘管每天累到懷疑人生，人生似乎也已經放棄拯救我，我依然覺得不會有比這份工作，還要適合我的了。或許時尚產業的光鮮亮麗，真能令人忘記它的辛苦與疲憊面，吧？（到底要多不確定）』

怪編：『首先，人生不能夠重來，所以沒什麼好談如果的。我不會把時尚編輯當成一份工作，對我而言，看秀、拍片、寫文章、跑活動、出專訪這些工作內容，並不全是「讀者取向」，而是我本身熱愛這些事，做起來不但有成就感，而且感覺自己永遠在前進，以熱忱與突破相伴。哦當然你說三餐不正常、日夜顛倒、超時工作、近視百倍增、壓力山大這些職災，不會影響我對這個行業的鬥志？欸，很多人想搶我的飯碗，如果我不拼一點，豈不雙手捧給別人趁虛而入的機會？』

珍編：『我無法確定若是人生重來，我的夢想還是不是成為時尚編輯，但我知道假如我設定好目標，肯定拚死拚活完成它。就像現在，我也拚死拚活的如願成為一名時尚編輯，過程有多艱辛就不說嘴了，不過有時對於自己已是一名時尚編輯這件事，還是覺得挺神奇的！對此，真的真的非常感謝一路上給予我幫助的人，也感謝自己的永不放棄。#ILoveMyJob』

黑編：『嗯，不知道。我知道自己說了很多個不知道，但不知道的事，還是說不知道，會比較好吧？如第二題的回答一樣，當你處在混沌的狀態，是沒辦法給出一個確切的答案的，不如就順著時間的洪流前進，並無時無刻提醒自己—每件發生在你生命中的事，都是最好的安排。』

Wazaiii主編自願來結尾：

Wazaiii小編的一天影音都看了嗎？搭配這篇文章後，是不是對時尚編輯的生活，又更有畫面了呢？

《穿著Prada的惡魔》這部電影，讓許多人對時尚編輯這個職業抱有戲劇性的嚮往（包括上文的珍編），但事實是，在這個媒體轉型的數位時代，時尚編輯的一天，其實就像影片裡所呈現的，此生只剩手機是我們的貼身閨蜜啊！

與小編對完話，我甚感欣慰啊！雖然不是每個人都正能量充滿，（應該說大家都負能量爆表？）但至少我還是看見了小編們不同的拼勁與對自己的期許。有些不確定又如何？人生有哪件事是值得百分百肯定的？

是的，影片中所有的環節都是100%還原編輯部的真實人生，編輯也要上班打卡，也有無數不見天日的會議，當然，在各種以為能放鬆消遣的時間，被主編連環call逼瘋，也是每天都真實上演的呢！（畢竟我也是這樣被老闆逼瘋呀！哈哈～）

我記得在IG Story裡，最多人問到的是：「到底該如何才能進入Wazaiii編輯團隊呢？」

答案是，準備好一顆新鮮的肝，以及隨時願意打掉重練的心，能夠承受時間高壓的腦，以及接招不斷被我（或老闆）騷擾的準備。

至於時尚的部分到底在哪兒？你的心裡、你的血裡、你不斷累積的經驗裡，與永遠的熱情裡。

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