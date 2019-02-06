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4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《金湯匙》選角最令人期待

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▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

2018年完全可以說是韓漫的翻拍年，有超多熱門的漫畫都一一被真人化、登上台面～不管是《金秘書為何那樣》裡，李英俊跟金微笑之間搞笑又曖昧的愛情、《我的ID是江南美人》中，姜美來因整形找回自信的故事，又或是《與神同行》金自鴻與母親感人的親情故事，韓劇迷們都超級買單。而最近，又有4部超熱門的韓漫要接著翻拍了，快點跟著儂編一起看下去～

《女神降臨》

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

最近搶下《看臉時代》寶座、位居Webtoon第一的超熱門漫畫《女神降臨》終於公開要翻拍了！想必看到這個消息，應該很多粉絲都暴動了吧～

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

這漫畫的故事是在敘述著因為化妝變美才有自信的任朱靜，卻在無意之間素顏遇到同班同學的帥哥李修豪，而且還被認出來！但之後卻沒有因此被排斥，反而衍伸出一段曖昧不清的故事～

《金湯匙》

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

在暑假就完結的作品《金湯匙》這次要帶著電視劇回來了！在《我的ID是江南美人》開播後，就不斷出現網友推薦這部改做電視劇的聲浪～漫畫裡高潮迭起的劇情真的是非常吸引人，所以在釋出翻拍消息後，也都讓粉絲們非常興奮。

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

《金湯匙》中，承天因為家境貧困所以埋怨自己的人生，但在偶然的機遇下得到了金湯匙，並藉此佔領了富二代泰勇的人生。原以為過上好日子能夠達成人生期望改變的事情，但卻困頓在富裕的生活中無法自拔，過著戰戰兢兢的日子。

《血的報復》

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

《血的報復》劇情的時空背景是在南北韓統一的時空背景之下，敘述著前北韓間諜白將秀，與總統候選人張光澤之間的仇恨糾葛；殺光白將秀全家的張光澤，再抱著媒體的「統一英雄」光環下，角逐總統大選。而帶著怨恨的白將秀，下定決心剷除所有跟事件有關的人。

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

憑藉著毫不拖泥帶水的劇情在網路上闖出名號的《血的報復》這次也在翻拍名單當中！不同於一般犯罪片中，時常把警察與媒體的角色忽略，只剩下仇視雙方的劇情，《血的報復》不僅只有寫到如此，更有描寫到周邊許多支線角色的故事，完全可說是一部超周到的漫畫～所以在聽說要改編成韓劇的時候，連儂編也跟著超興奮的！

《驚悚考試院》

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

這部從今年暑假才開始在台灣Webtoon上架的恐怖漫畫竟然也要跟著翻拍！而這部帶著超高討論度的驚悚漫畫，原文的名稱更是可怕。「타인은 지옥이다」意思是「他人 即 地獄 」，整部漫畫的劇情繞著主角的考試院生活周邊打轉。

▲▼ 4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《血的報復》選角令人期待（圖／bella儂儂提供）

不管是幾位疑似殺人犯的神經病室友們，還是男主角崩壞的過程，看了都讓人頭皮發麻！另外，除了嚇人的劇情外，裡頭對於職場刻畫，還有人之間的勾心鬥角更令人發寒。這讓喜歡恐怖片的儂編真的很好奇，接下來翻拍的韓劇會有怎樣的發展。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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關鍵字：

追劇, 韓劇, 電視劇, 必看清單, 漫畫翻拍
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