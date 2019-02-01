韓妞用這5個方法拯救熬夜肌膚！黑眼圈、乾燥肌Out

究竟要怎麼讓肌膚保持在有活力，有氣色的狀態？面對熬夜派對的聖誕月，學會韓妞用的幾個方法，讓上妝服貼、修護肌膚，即使跑趴肌膚也不會暗沉疲勞！

1. 妝前溼敷

肌膚看起來要有精神有氣色，必須從根本下手。化妝師們在幫明星化妝前，一定都會先幫他們敷上面膜，即使只有短短10分鐘，也可以把肌膚調整到好的狀態。當肌膚油水平衡穩定時，妝感也會比較浮貼，相對的也可以比較持久一點。

可以挑選一些早安面膜、速效面膜產品，或者是利用高機能的化妝水來溼敷。像是即將在明年回歸的Albion健康化妝水、品木宣言的靈芝水、Kiehl's金盞花化妝水等，一直是大家溼敷會想到的明星產品，化妝前敷上10分鐘，讓肌膚馬上吸飽水分，看起來也會澎潤。

2. 急救型精華

洗臉後的保養絕對不能少，因為洗臉時帶走臉上油脂髒汙，這時候必須額外的給肌膚營養，可以針對需求挑選精華液。而面對熬夜疲勞的肌膚，更是要挑選夠滋潤，有修護功能的精華液。

像是Dior針對疲勞肌膚，推出的全新「凍妍新肌急救精華油」可密集且迅速舒緩受損脆弱肌。透過兩大珍稀天然油脂：「摩洛哥堅果油」及有大溪地神油美譽的「瓊崖海棠油」，密集補充脂質，強化肌膚防護屏障，如英雄般守護危肌時刻。

內行人這樣用：

→急救晚安凍膜： 保養步驟後， 後塗一層急救精華油 再疊上抗氧霜，封存保養能量一覺到天亮。

→上妝前以急救精華油按摩全臉，嘴角乾燥處也能一起按摩， 精華油可加入粉底液內調和上妝，妝感服貼超保水，嗨翻整夜也不怕肌膚乾荒脫妝。

3. 晚霜/晚安面膜

疲勞的肌膚，會油水分泌失調，乾燥或爆油，而出現肌膚暗沉粗糙。韓妞們都會利用睡眠時間修護肌膚。不論是睡前敷上晚安面膜，或是晚霜，都可以加強肌膚修護力。將肌膚調整到健康的狀態。

這類的產品通常比較滋潤，因為要把當中成分，讓肌敷完整吸收，使用後會在肌膚表面形成薄薄的膜，像是肌膚的防護罩。例如，好萊塢明星們愛用的Glamglow美肌Q彈魔力精華霜，又被稱為魔力修護小紅瓶，當中加入了充滿高量維生素C、胺基酸與多項維生素成份獨家萃取的百香果精華油能夠柔嫩肌膚，使用後讓肌膚能處在安定的狀態。

高效又溫和複合酸類成分還可以溫和的替肌膚進行去除老廢角質、平滑透亮肌膚，加速其它滋潤成份的吸收速度、同時加入高效保濕肌膚的玻尿酸及高效修護肌獲、具有抗氧化、增加肌膚屏障的角鯊烯讓肌膚在夜間進行修護。

4. 美容油

對於混合肌，還是乾機的人來說，美容油是冬天絕對不可缺少的保養聖品。美容油的用法從頭到腳都可以使用，不論是純粹的保養使用，還是和精華液、乳霜混搭，加強保養效果。也可以調入平時使用的粉底，讓底妝更佳保溼服貼。

5. 氣墊補妝

在派對跑趴一定時不時要和姐妹們一起到廁所補妝，而最好的補妝秘密武器非氣墊莫屬啦！不管是吸附掉臉上多餘的油脂，還是幫乾燥龜裂的底妝進行補救，可以先使用海綿、美妝等把暈開的妝推掉，再選擇遮瑕效果稍微強一點點的氣墊拍拍拍，就可以再趕下一攤了。

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