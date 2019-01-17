在家喝「漂浮咖啡」　全透明DRIPDROP手沖回歸最初原味

▲TOAST台灣設計的漂浮手沖組DRIPDROP。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許比起早晨去街口的咖啡店、超商裡買咖啡，你更想在家簡單的自己手沖，姑且不論可選擇自己喜歡的咖啡味，以及滿溢著香氣的室內，使用自己喜愛的器具，也是一種生活悠閒，與一般紙杯提供的忙碌感大相逕庭，現在台灣品牌TOAST的DRIPDROP，或許會成為你的新選擇。

TOAST以「日常中的不尋常」為靈感，在秋冬推出的DRIPDROP手沖咖啡系列。以圓與橢圓的對話為主要設計概念，創造出能夠融入各種日常場景，又能讓人在使用時感到驚喜的咖啡物件。沒有繁複的花樣跟線條，淡淡的在日常生活空間延展。

▲採用透明與陶土材質，輕盈溫暖。

全系列以玻璃和陶瓷元素打造，包含手沖濾杯壺組、250ml馬克杯、180ml咖啡杯、雙層玻璃杯、陶瓷托盤、手沖架等15個品項，其中，全透明打造的手沖濾杯壺組，在使用時以咖啡本身色澤為杯組增色，隨著咖啡豆品種不同而呈現多變色彩，無色亦多色，是最驚喜的一味。

TOAST表示，玻璃濾杯有獨特的肋條設計，提供了順暢的沖煮流速。剔透的雙層玻璃材質能夠保溫、亦方便拿取。

陶瓷材質以大地裸色系，創造質樸與溫暖感。180ml和250ml兩種杯款，均以少見的橢圓形與圓形交疊外型，杯口為圓型，杯底為橢圓形的設計，可搭配2款不同尺寸托盤，無論是獨享或2個馬克杯的自在共飲，都可呈現出多應用的生活品味。

▲相互搭配，也適用各種居家風格。

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