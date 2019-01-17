懶女孩法寶！彩妝刷具免水洗，精油噴霧30秒清潔溜溜

▲用過的刷具是細菌溫床，一定要定時清潔才不會傷害肌膚。（圖／翻攝Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

常化妝的女生都知道，彩妝刷具一定要定時清潔，以免細菌孳生，曾有專家指出，刷具藏汙納垢會對肌膚造成傷害，醫師也表示，細菌會導致毛囊堵塞，膚況當然好不起來！10/10 HOPE提出刷具清洗新提案，只要30秒彩妝刷具乾淨如新。

▲Bondi Wash 植萃精油除臭噴霧 150ml 售價850元。（圖／品牌提供，以下同）

曾有人拿著新買的刷具，在臉上刷了幾下，竟測試出破百萬隻的生菌數，這數量比馬桶還髒了3倍之多，用過的刷具上有著汗液、皮屑，別人用過的刷具也盡量別拿來用。但濕冷天氣洗刷具也是一大考驗，根本乾不了怎麼辦？

這時候不妨拿出家中的精油噴霧，這不僅適用於居家清潔、外出旅行，助你提升抗菌防護力，而它更是清潔刷具的好幫手。使用精油噴霧取代水洗，能解決刷具風乾問題，又不怕會洗去刷具上的天然油脂。

▲步驟1.去除刷具表面多餘粉塵。

▲步驟2.噴少許精油噴霧於刷具上。

▲步驟3.藉由精油分解髒污，讓殘留彩妝通通洗淨。

只要將精油噴霧噴灑少許在刷具上，並輕輕輕撢落蜜粉灰塵，重覆幾次步驟，即可輕鬆溶解彩妝，搞定刷具髒汙及有效抗菌。最後再於乾淨面紙上去除濕氣，原來洗刷具也能夠如此簡單。

▲清洗前和清洗後，用這方法不需等待風乾，30秒就能快速搞定！

另外，居家打掃也可適時添加天然精油，如柑橘類的精油，皆具有去油污的效果，比如說用小蘇打粉加甜橙精油，效果加倍。茶樹加檸檬抗菌又除臭，很適合浴廁清潔也可當香氛配方。尤加利抗蟎效果好，特別適合清潔布類製品。

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