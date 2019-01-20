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新・鮮貨／焦糖色的Fender無線藍牙喇叭　沒人會質疑你的音樂與視覺品味

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▲焦糖色Fender Monterey Tweed。（圖／Fender提供）

▲焦糖色Fender Monterey Tweed。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

如果你覺得家中缺少什麼，不妨去看看你的藍牙音響，若很久沒看它一眼，八成你就找到問題點了。相較於制式的深色與黑色，最新的焦糖色Fender Monterey Tweed令人驚艷，復古的外型讓它妝點居家不但容易，更呈現主人品味，即便在一片灰白極簡的背景，也能自成一區風格。

▲焦糖色Fender Monterey Tweed。（圖／Fender提供）

▲不輕不重，焦糖色剛剛好。

它的血脈來自美國誕生的搖滾音樂，然而不同於時下的時髦，帶點歷史與經典的外型設計，更讓它呈現一種沉穩姿態，2019年新推出的焦糖色，擺脫了沈重的態勢，能夠與現今主流的木色居家相互呼應。

▲焦糖色Fender Monterey Tweed。（圖／Fender提供）

▲復古帶點時髦的外型設計。

新款無線藍牙喇叭Monterey Tweed，將Fender品牌史上極具代表性的1959年吉他擴大機Fender Tweed金黃斜格紋Bassman電吉他音箱復刻呈現，以金黃色布網搭配及焦糖色牛皮把手，並把音量、高低音操控鍵及LED燈號，也改為與Fender Tweed Bassman相同的「刻度式旋鈕」及「紅寶石LED」設計，置於機身頂端。

▲焦糖色Fender Monterey Tweed。（圖／Fender提供）

▲焦糖色Fender Monterey Tweed。（圖／Fender提供）

▲音質實際聽最準，Fender絕對有一定水準。

與原版Fender Monterey相同，Monterey Tweed包含雙5.12吋低音單元、雙1吋高音單元，號稱可達到低頻音下潛深厚，人聲清脆的效果，120W輸出聲量充足，另支援ampX傳輸，除藍牙連接之外，也設有3.5mm及RCA輸入，可連接家用音響、黑膠唱片機等其他裝置，現已在台上市，售價19,800元。

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關鍵字：

Fender, 藍牙, 藍芽, 藍牙喇叭, 音箱, 音響, 音樂, 家電, 居家, Monterey Tweed, Tweed Bassman
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