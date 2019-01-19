LIFE・經典／186年前的浪花征服了世界　葛飾北齋的浮世成永遠

▲葛飾北齋浮世繪作品《神奈川沖浪裏》。（圖／翻攝維基百科，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許你沒有聽過葛飾北齋，但你一定看過他的畫，在日本特有的浮世繪繪畫中，他的《神奈川沖浪裏》是最著名的作品，獨特的意象與畫風，即便是在186年前出版，仍在許多廣告、服飾與美術作品上不斷流傳。

這幅以富士山為背景，描繪漁人與大海搏鬥求生存的景象，在畫中的海浪是最大主體，它不但高聳且巨大，顯示大自然的力量，而畫中的小船顯得渺小且不起眼，船上的漁民因為大浪而壓低身子、穩定船身，僵直的身體與海浪的曲線形成對比。

而畫中的富士山雖然面積不大，卻是穩定的存在，像是北極星一般，陰暗的地平線顯示畫中描繪的是清晨時光，黑夜即將退去的暗影，凸顯了富士山山頂的雪白發亮。

最令人津津樂道的，則是葛飾北齋以靈動的方式描繪了海浪前端的浪花，他以自我理解的方式，用清晰的線條描繪出沒有形體的海浪，浪花具生命力而且是動態的，成功呈現出接續的意象，畫中白色的圓點，可成為浪花的細沫，也是富士山的雪花。

▲《富嶽三十六景：江戶日本橋》。

▲《富嶽三十六景：駿州江尻》。

浮世繪是日本繪畫的一種特殊形式，初期是描繪人事間的生活百態，葛飾北齋則是帶起浮世繪風景主題的關鍵人物，他繪製了著名的《冨嶽三十六景》，描繪由日本關東各地遠眺富士山時的景色，因為大受好評，從36景追加到48景，在2002年的拍賣會場上，全套作品也拍出135萬歐元，依當時匯率折合約為6,210萬元台幣。

▲《鳥羽絵》葛飾北齋繪。

葛飾北齋另一最著名的作品則是《凱風快晴》，以紅色描繪富士山的山頭，日本民眾非常推崇，這幅畫有較早期的版本，富士山並不是紅色的，可能是受到當時版畫印刷的影響。

▲《富嶽三十六景：凱風快晴》是日本人相當推崇的作品。

北齋追求藝術的精神也經常為人樂道，他在88歲（當時是相當高齡）離世，在他生前從說過，「我70歲之前所畫過的東西都不怎麼樣，也不值得一提。我還得繼續努力，才能在100歲的時候畫出一些比較了不起的東西。」美國《LIFE》雜誌曾把北齋列入「百位世界千禧名人」，贊揚他一生都在力求進步。

他一生都在跟自己的感觸與筆畫搏鬥，眼中所領略的浮世，在精神上變成永遠。

▲《富士越龍圖》，1849年，絶筆之作，一條青龍乘著黑煙飛上天空，宛如他自己。