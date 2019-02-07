香奈兒限時概念店台灣首間在A9　五款最美粉紅小香包讓人想全收

香奈兒在新光三越信義新天地A9開設精心規劃的限時概念店，面積達218平方公尺的限時概念店，首發2018/19度假系列，充滿清爽的假期氛圍，限時概念店圍繞以白色金屬包覆的鏤空屏風，靈感來自台北小巷弄房屋窗櫺雕花鐵杆，呼應周邊的菱格紋牆面形成優雅節奏，這也是香奈兒首度在台灣設立限時概念店。

香奈兒限時概念店的中間，懸吊的展示層架以黑色的幾何圖案線條裝飾，搭配黑與白方型斜紋軟呢沙發，看似漂浮於空中，和充滿結構感的背景形成對比， 鏡子與透視霧面玻璃隔牆，為這寬敞的空間注入明亮光感，寬闊的店內逛起來舒適，商品的陳列豐富且可一次瀏覽配件與服裝的細節，少了櫥窗與櫃檯的擺設，近距離地可品味服裝與包款精緻的工藝，此限時概念店預計將限時開設至2019年6月份。

在這間首次開設的香奈兒限時概念店中，有著最新的BOY CHANEL包，過去BOY CHANEL是橫向長方形的包型，現在則推出狹長版的BOY CHANEL，尺寸精巧，袋身修長與跨肩式設計，飾以鑽石形絎縫細節，春季的新色包括討喜的粉紅色、水綠色、亮橘色、金屬銀以及海軍藍五款顏色，同時這款包也是桂綸鎂、張鈞甯與Blackpink的Jennie新頭好，想換新包的話，這款方便攜帶的小包絕對是好選擇！

全新BOY CHANEL建議售價NT$134,300。

除了最新款的BOY CHANEL之外，2019度假系列也充滿令人喜愛的粉彩色，以下這五款香奈兒包，讓粉紅控與小香控已迫不及待想入手，首先是刺繡小牛皮與金色調金屬的BOY CHANEL，淺淺的蜜桃粉紅一眼就讓人注目，包身上以粉紅、粉藍與粉黃色的刺繡編織出紋路感。另外一款BOY CHANEL則換上明亮的桃紅色，這樣大膽搶眼的配色，不論是個性派還是甜美派的女孩都可以背出自己的特色！

桃紅色BOY CHANEL包建議售價NT$144,000、刺繡BOY CHANEL包建議售價NT$167,900。

佈滿亮片的粉色x粉黃x灰色的CHANEL口蓋包，上面的亮片在光線照射下閃閃發光，猶如鑽石般的折射光澤讓粉嫩的包身增添奢華感，而斜紋軟呢與編織打造而成的經典口蓋包，包身顏色有著春季感的粉紅、白、黃與橘，在清爽簡約的春天穿搭中，只要一個包包就能點出整個造型的最佳重點。

亮片粉紅色口蓋包建議售價NT$113,600、斜紋軟呢經典口蓋包建議售價NT$206,800。

另外默默熱賣的人氣包款Vanity Case，精緻小型的模樣，附上旅行配件，秉承了嘉柏麗香奈兒的美學與實用性為一體的精神， Vanity Case也被稱為化妝包，在2019度假系列推出了甜美的蜜桃粉紅色，包得車邊以清爽的粉白相間橫條展現出度假感，同系列還有黑色、白色與藍橘搭配的顏色，有預感絕對是搶手的人氣包！

蜜桃粉紅色化妝包建議售價NT$157,100。

※編輯：Sandy VOGUE.TW | 來源：CHANEL

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