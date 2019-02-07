fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒限時概念店台灣首間在A9　五款最美粉紅小香包讓人想全收

> >

香奈兒在新光三越信義新天地A9開設精心規劃的限時概念店，面積達218平方公尺的限時概念店，首發2018/19度假系列，充滿清爽的假期氛圍，限時概念店圍繞以白色金屬包覆的鏤空屏風，靈感來自台北小巷弄房屋窗櫺雕花鐵杆，呼應周邊的菱格紋牆面形成優雅節奏，這也是香奈兒首度在台灣設立限時概念店。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒限時概念店的中間，懸吊的展示層架以黑色的幾何圖案線條裝飾，搭配黑與白方型斜紋軟呢沙發，看似漂浮於空中，和充滿結構感的背景形成對比， 鏡子與透視霧面玻璃隔牆，為這寬敞的空間注入明亮光感，寬闊的店內逛起來舒適，商品的陳列豐富且可一次瀏覽配件與服裝的細節，少了櫥窗與櫃檯的擺設，近距離地可品味服裝與包款精緻的工藝，此限時概念店預計將限時開設至2019年6月份。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在這間首次開設的香奈兒限時概念店中，有著最新的BOY CHANEL包，過去BOY CHANEL是橫向長方形的包型，現在則推出狹長版的BOY CHANEL，尺寸精巧，袋身修長與跨肩式設計，飾以鑽石形絎縫細節，春季的新色包括討喜的粉紅色、水綠色、亮橘色、金屬銀以及海軍藍五款顏色，同時這款包也是桂綸鎂、張鈞甯與Blackpink的Jennie新頭好，想換新包的話，這款方便攜帶的小包絕對是好選擇！

全新BOY CHANEL建議售價NT$134,300。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了最新款的BOY CHANEL之外，2019度假系列也充滿令人喜愛的粉彩色，以下這五款香奈兒包，讓粉紅控與小香控已迫不及待想入手，首先是刺繡小牛皮與金色調金屬的BOY CHANEL，淺淺的蜜桃粉紅一眼就讓人注目，包身上以粉紅、粉藍與粉黃色的刺繡編織出紋路感。另外一款BOY CHANEL則換上明亮的桃紅色，這樣大膽搶眼的配色，不論是個性派還是甜美派的女孩都可以背出自己的特色！

桃紅色BOY CHANEL包建議售價NT$144,000、刺繡BOY CHANEL包建議售價NT$167,900。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

佈滿亮片的粉色x粉黃x灰色的CHANEL口蓋包，上面的亮片在光線照射下閃閃發光，猶如鑽石般的折射光澤讓粉嫩的包身增添奢華感，而斜紋軟呢與編織打造而成的經典口蓋包，包身顏色有著春季感的粉紅、白、黃與橘，在清爽簡約的春天穿搭中，只要一個包包就能點出整個造型的最佳重點。

亮片粉紅色口蓋包建議售價NT$113,600、斜紋軟呢經典口蓋包建議售價NT$206,800。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外默默熱賣的人氣包款Vanity Case，精緻小型的模樣，附上旅行配件，秉承了嘉柏麗香奈兒的美學與實用性為一體的精神， Vanity Case也被稱為化妝包，在2019度假系列推出了甜美的蜜桃粉紅色，包得車邊以清爽的粉白相間橫條展現出度假感，同系列還有黑色、白色與藍橘搭配的顏色，有預感絕對是搶手的人氣包！

蜜桃粉紅色化妝包建議售價NT$157,100。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy VOGUE.TW | 來源：CHANEL

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【2019春夏巴黎時裝週】CHANEL大皇宮化身夏日沙灘 閨蜜夏日度假穿搭最佳典範

不是主打卻默默賣超好的隱藏包款！年度10大品牌爆款包，內行人都搶先入手！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, Chanel, 小香包, 時尚
fashion.net

熱門文章

盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

必買限定版保養品！「小紅瓶」修護神器、「小豬瓶」青春無敵

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

這些農曆生日月份自帶財運！正月天生王者、五月大老闆命格

蔡瑞雪狂鏟9公斤　無私公開30秒運動「隨時隨地都能瘦」

老公選他們準沒錯！絕不隨便跟人曖昧的星座TOP3 曾開出兩次共7.6億元頭獎！超旺「百貨彩券行」　內行人才知 一年就等這一篇！12星座2019整體年運勢　天蠍運勢大好、雙子戀情開花結果 養成仙女好膚質！學日本女生起床做「3件事」就對了　 台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬 交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情 一半的人都搞錯！秒懂「4個」敷面膜觀念　讓保養事半功倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面