fb ig video ETtoday search mobile

小腹凸凸是因為愛喝冰飲、少運動　3種凸肚類型用對方法才會瘦

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Usplash

為什麼凸肚總是這麼的頑固、死巴著人不放呢？其實看肚子凸的部位才是關鍵！腹部凸的位置不同，造成的原因還有解決方法也不一樣，一股腦的絕食或是瘋狂鍛鍊腹部都不是最好的辦法，唯有先了解自己的肚子屬於哪一種類型，才能對症下藥，真正終結那消不掉的凸肚！

＃上腹凸型

上腹也就是靠近胃的位置比較凸的人，通常就是因為養成暴飲暴食的習慣，或是胃口本身就比較大，才會常常把胃的地方撐得大大的，也容易引起消化不良，造成脹氣，讓肚子更凸，脂肪易囤積在內臟裡面。

▲胖肚子部位。（圖／翻攝自Unsplash）

這種類型的人要減少脂肪、碳水化合物的攝取，主食能改採蛋白質肉類為主，適合慢跑、快走等輕鬆的有氧運動，至少一週運動五次，每次30分鐘，下班後捷運少坐一站，用快走的方式回家剛好。

＃下腹凸型

小腹凸出是最多女孩們的煩惱了，可能的原因有兩個，一是子宮方面的婦科問題，常喝冰的讓身體寒濕氣太重，子宮受寒就容易在下腹堆積脂肪來保暖；二則可能是因為便秘問題，不正常排泄時間容易造成糞便堆積，進一步影響血液循環，甚至導致橘皮組織的增生。

▲胖肚子部位。（圖／翻攝自Unsplash）

深受小腹困擾的女孩們注意了，從此改掉愛吃冰、喝冰飲的習慣吧！另外，運動量太少有時也是造成便祕的原因之一，所以推薦可以嘗試需運用全身肌肉的運動，例如游泳、舞蹈或是瑜珈，爬樓梯也有助於燃燒脂肪。

＃腰間肉溢出型

腰線逐漸消失，還不斷往側邊生長，可能就要更加注意健康範圍內的腰圍了，另外，也很常發生在產後的肥胖，因為懷孕期間進食量增加而堆積的脂肪。

▲胖肚子部位。（圖／翻攝自Unsplash）

這種人最需要的就是要降低進食量，餐前運用蔬果和一杯水增加飽足感，之後再進食，能大大減少進食量，循序漸進的改變飲食習慣，但是切忌禁食，否則對身體不好復胖也更快。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

減肥, 瘦身, 凸肚, 小腹
fashion.net

熱門文章

巴黎／彭于晏代言Berluti好威！　看秀坐「最大位」

巴黎／江奕勳用衣服行銷「台灣水果」　捕魚青蛙裝潮翻

巴黎／井柏然穿洞洞裝看LOEWE　與瑪麗蓮夢露PK性感

玫瑰控必收！ diptyque推出情人節限定飄夢幻香

巴黎／愛馬仕玩色造雅痞　「飛龍包」霸氣

CK前總監推「鋁罐拉環戒指」要價上萬元

36公尺KAWS娃娃在中正紀念堂　萬人搶看

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

趙又廷擠下霍建華！代言BOSS灰常帥

ET Fashion

推薦閱讀

男生眼中很醜的女生穿搭Top 5 ！蕾絲像窗簾、第一名是災難

158cm太妍穿出身高170cm的大長腿　辣露絕對領域更性感

1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

2018南韓「年度風格男人」出爐！車銀優排第三、第一名果然是他 IG打卡必備！星巴克「透明牛奶盒」限量再開賣　喝咖啡變得超時尚 12星座如何實現夢想？牡羊學會接受失敗、天秤愛自己最重要 在好市多花近萬元、狂囤17瓶　讓網友大讚好喝的Moscato白酒 做過的舉手！超恩愛情侶都有的5個怪癖　叫對方抓癢、逼他聞你的臭味 今天上班就穿皮卡丘！《寶可夢》推聯名訂製襯衫　初代151隻小精靈印花任你挑選　 2019正夯「精靈冰藍色」美到窒息　女神卡卡、凱莉珍娜都染了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面