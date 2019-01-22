小腹凸凸是因為愛喝冰飲、少運動　3種凸肚類型用對方法才會瘦

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為什麼凸肚總是這麼的頑固、死巴著人不放呢？其實看肚子凸的部位才是關鍵！腹部凸的位置不同，造成的原因還有解決方法也不一樣，一股腦的絕食或是瘋狂鍛鍊腹部都不是最好的辦法，唯有先了解自己的肚子屬於哪一種類型，才能對症下藥，真正終結那消不掉的凸肚！

＃上腹凸型

上腹也就是靠近胃的位置比較凸的人，通常就是因為養成暴飲暴食的習慣，或是胃口本身就比較大，才會常常把胃的地方撐得大大的，也容易引起消化不良，造成脹氣，讓肚子更凸，脂肪易囤積在內臟裡面。

這種類型的人要減少脂肪、碳水化合物的攝取，主食能改採蛋白質肉類為主，適合慢跑、快走等輕鬆的有氧運動，至少一週運動五次，每次30分鐘，下班後捷運少坐一站，用快走的方式回家剛好。

＃下腹凸型

小腹凸出是最多女孩們的煩惱了，可能的原因有兩個，一是子宮方面的婦科問題，常喝冰的讓身體寒濕氣太重，子宮受寒就容易在下腹堆積脂肪來保暖；二則可能是因為便秘問題，不正常排泄時間容易造成糞便堆積，進一步影響血液循環，甚至導致橘皮組織的增生。

深受小腹困擾的女孩們注意了，從此改掉愛吃冰、喝冰飲的習慣吧！另外，運動量太少有時也是造成便祕的原因之一，所以推薦可以嘗試需運用全身肌肉的運動，例如游泳、舞蹈或是瑜珈，爬樓梯也有助於燃燒脂肪。

＃腰間肉溢出型

腰線逐漸消失，還不斷往側邊生長，可能就要更加注意健康範圍內的腰圍了，另外，也很常發生在產後的肥胖，因為懷孕期間進食量增加而堆積的脂肪。

這種人最需要的就是要降低進食量，餐前運用蔬果和一杯水增加飽足感，之後再進食，能大大減少進食量，循序漸進的改變飲食習慣，但是切忌禁食，否則對身體不好復胖也更快。

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