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「水行俠」原本要演《星際異攻隊》！盤點7位錯過漫威英雄的演員

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飾演「漫威超級英雄」的演員們，都是導演精挑細選出的佼佼者。但拍攝漫威電影是一份辛苦、漫長的工作。像是《復仇者聯盟 Avengers》自2011年開拍至今，演員們基本上沒有時間再接別的電影，而「超級英雄」又是和演員緊緊相連的角色，無法隨意更換。正因為如此，許多實力超強的演員，都不得已而「錯過」成為英雄的機會！

讓我們來盤點一下，那些和「漫威英雄」錯過的演員們！到底誰比較適合呢？

星爵

如果「星爵」不是克里斯普瑞特（Chris Pratt），你能接受嗎？感覺「星爵」的幽默風趣、浪蕩不羈，已和克里斯普瑞特融合成一體了。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

但其實這個角色本來是要由《戀夏500日 500 Days of Summer》的憂鬱男孩， 喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）飾演，這兩種形象差很多！感覺喬瑟夫版的「星爵」會少了些肌肉、多了些呆萌。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

黑寡婦

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）因飾演「黑寡婦」而成為男孩們的性感女神。但其實《復仇者聯盟 Avengers》的導演，最初希望由艾蜜莉布朗（Emily Blunt）出演，但當時她已應允另一部作品而拒絕了。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

艾蜜莉布朗在2018年演出年度最佳驚悚片《噤界 A Quiet Place》，超真實的演技備受肯定。她曾在訪談中表示，如果當初自己接下「黑寡婦」一角，之後很多很棒的作品她可能就沒有機會參與了，所以這是她人生很重要的抉擇。

只不過，《復仇者聯盟》導演多次表示自己最中意的其實是艾蜜莉布朗，讓史嘉蕾喬韓森這個「替身」有點難堪啊！

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

德拉克斯

《星際異攻隊 Guardians of the Galaxy》中呆萌呆萌的「德拉克斯」，是由好萊塢硬漢、前職業摔角手戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）飾演。但這個精壯的角色，原本計畫由現在事業如日中天的《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演！想不到吧？

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

雖然德拉克斯這個角色真的超適合傑森摩莫亞，但他在接到提案的當下就拒絕了，因為傑森摩莫亞不想重複演出這種「野蠻」的角色了啦！感覺他接下漫威死對頭DC的水行俠一角，真的是非常聰明的決定。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

雷神索爾

每次聽到這個故事，就會心疼連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）三秒鐘。「雷神索爾」這個角色的試鏡，原本是弟弟連恩漢斯沃去參加的。而哥哥克里斯漢斯沃只不過是陪他去，卻莫名被導演相中，搶走了這個眾人夢寐以求的英雄...... 不過，哥哥後來解釋了這個傳言。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

儘管一開始他只是陪弟弟參加試鏡，克里斯漢斯沃還是有在現場報名參與！後來兩人同時進入了前五名，當面臨最後兩位演員的選擇時，導演才將弟弟刷掉的。後來兄弟倆都非常勤奮地「練肌肉」，一起在好萊塢打出一片天。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

奇異博士

你能想像「奇異博士」若不是班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），會是什麼樣子嗎？

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

這位90年代的男神−− 瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）原本是「奇異博士」的首選！

瓦昆菲尼克斯卻說：「我可能從年輕時就被寵壞了。我沒有遇見過一個導演會要求劇本的精準度；通常會這麼說：『我們自由發揮這個角色吧！』所以我覺得英雄電影可能不適合我，太多框架了。」但瓦昆在今年接下了DC的《小丑 Joker》的前傳，感覺這個角色的深度和發展性，更適合他啊！

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

蜘蛛人

2002年的《蜘蛛人》都還記得吧？那一年的小鮮肉是陶比麥奎爾（Tobey Maguire），他可愛的笑容迷倒了許多少女。他在拍攝《蜘蛛人2》時卻因為脊椎受傷而終止，但因為電影才剛剛開拍，所以導演找來傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）取代他出演《蜘蛛人2》。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

結果沒想到過一個月之後，陶比麥奎爾的傷就痊癒了、重返片場。當時聽說傑克葛倫霍很受傷，因為他真的很想演超級英雄啊！不過傑克葛倫霍終於在今年圓夢了！

他在湯姆霍蘭德（Tom Holland）2019年的《蜘蛛人：離家日 Spider-man: Far from Home》中飾演反派「神秘客」，聽說這角色是他主動聯繫的喔！

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

綠巨人浩克

「綠巨人浩克」的原型 −− 布魯斯班納博士，原來不應是這個超愛爆雷的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）出演，而是由《X檔案》系列爆紅的大衛杜考夫尼（David Duchovny）。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

其實兩人的風格和人設十分相似，皆具備聰明、溫和、善良的五官與氣質。

▲漫威。（圖／MARVEL STUDIOS、Getty）

文／Harper's BAZAAR　圖／Getty
＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 演員, 漫威, 英雄, 替身
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