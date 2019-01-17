蕭敬騰跑趴相中粉膚色西裝　勸敗發言「想要就要擁有」



▲蕭敬騰逛店立馬相中新衣服，還當場試穿，並表示「想要的就要擁有」。（影／記者林明瑋攝）



記者張妤瑄／台北報導

法國精品SAINT LAURENT今晚（1／17）舉辦新光三越A9新店開幕酒會，活動上邀請「亞洲時尚王」蕭敬騰與南韓女星李聖經一起站台。蕭敬騰搶先逛店後，就立馬相中兩件外套，一件是銀色金屬刺繡夾克，另一件是粉膚色西裝外套，他表示：「我真的很想要的，我就一定會讓自己擁有。」

▲蕭敬騰穿金色直條紋西裝，出席SAINT LAURENT新店開幕酒會。（圖／記者周書羽攝）



蕭敬騰當場試穿粉膚色西裝外套，他驕傲「這種顏色只有兩種膚色的人能穿，一種是皮膚很白的人，一種是皮膚很黑的人。」言下之意，膚色髒髒的人撐不起，自誇自己是白肉底。他的跑趴造型也超搶眼，金色直條紋西裝外套一上身就氣場強大，「很Rock！」

工作上勇於嘗試各種造型，女裝上身也不怕，老蕭放話「女裝其實很簡單啦！」他認為YSL很多設計都是可以女裝男穿、男裝女穿的造型，如果他要穿的話，像是迷你裙、胸罩那種太女孩的東西都不會穿，但其他中性設計都能嘗試。

▲蕭敬騰自認這身造型「很Rock！」。（圖／記者周書羽攝）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

每回出場造型總是驚艷眾人，那麼最愛的私服造型是什麼呢？蕭敬騰坦言「穿運動服最舒服，穿整套去買東西、出門都可以，而且全套運動服，其實現在也很流行啊！」