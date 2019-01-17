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李聖經台北跑趴露大腿　張口「講台語」驚呆人

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▲李聖經來台首日站台SAINT LAURENT。（影／記者林明瑋攝）

記者張妤瑄／台北報導

法國精品SAINT LAURENT今晚（1／17）舉辦新光三越A9新店開幕酒會，活動上邀請南韓女星李聖經擔任重量級嘉賓，吸引一票粉絲聚集，只為了親眼看歐膩的神級美貌。

▲▼ SAINT LAURENT台北新光三越A9新店開幕暨新品預覽酒,李聖經 。（圖／記者周書羽攝）

▲李聖經穿水鑽刺繡洋裝露大腿。（圖／記者周書羽攝）

李聖經穿2019夏季系列水鑽刺繡小黑洋裝登場，搭配黑色長靴小露大腿，整體造型又酷又性感。難得跨海跑趴，她有誠意的用台語「大家好」跟現場媒體打招呼，接著才用國語自我介紹「我是李聖經」，最後加碼甜笑，手比愛心用國語說「我愛你」。

晚間6點45分，李聖經現身SAINT LAURENT新店，迅速進店逛了一圈，在大家簇擁之下，在店內進行簡單地打招呼行程，她表示：「很開心見到大家，謝謝大家。」全程用短短五句話，迅速結束採訪環節。

▲▼ SAINT LAURENT台北新光三越A9新店開幕暨新品預覽酒,李聖經 。（圖／記者周書羽攝）

▲李聖經一出場就用台語說「大家好」。（圖／記者周書羽攝）

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SAINT LAURENT位於新光三越A9一樓的全新旗艦店，70坪空間是全台最大店，店內展售男女裝、配件等單品，較其他專賣店最特別的是，該店將會提供更多秀款商品，目前該店獨賣商品有五款，分別為黑、白、豹紋三咖TALITHA水桶包，及國旗圖案的肩背包與後背包。

▲▼SAINT LAURENT新光三越A9開幕獨家商品。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼SAINT LAURENT新光三越A9開幕獨家商品。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲SAINT LAURENT新光三越A9旗艦店獨賣商品。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

關鍵字：

SAINT LAURENT, 李聖經, 新光三越, 韓星, 時尚穿搭, 韓星時尚
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