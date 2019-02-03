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紅吱吱怎麼穿？模仿謝欣穎就對了　盤點大紅單品讓妳搭

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▲▼紅色穿搭。（圖／PUMA提供）

▲又是一年一度紅吱吱穿搭大挑戰的時刻，該怎麼穿才能穿的時尚呢？（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

拜年的時候，喜氣滿點的紅色，最討長輩、親戚的喜歡，用「喜氣滿點」的造型博得好印象，又或者過年期間打牌時，穿上大紅色，也是許多人的招財戰袍。不過，許多人平常沒穿這麼亮眼的習慣，該怎麼穿著紅色，又能穿出時尚感，就成為值得煩惱的問題了。

▲▼紅色穿搭。（圖／PUMA提供）

▲謝欣穎穿紅色西裝配紅唇與濕髮，造型出眾（圖／品牌提供）

【成套紅色造型】

謝欣穎近期穿著PUMA basket Crush鞋時，搭配成套紅色西裝，造型顯眼，又有霸氣時尚感，是值得模仿的對象。她在西裝內搭配短版白色Crop Top，強調性感與個性，如要走入日常的拜年穿搭，換穿著正常版型的白色內搭，一樣亮眼有型，妝容方面也可用紅唇搭配，呼應整體氣場。

▲▼紅色穿搭。（圖／PUMA提供）

▲拜見長輩時可在內搭改成正常版型，才不會太性感。（圖／品牌提供）

▲▼Juicy Couture紅色單品。（圖／Juicy Couture）

▲即使想穿舒適的運動服，一樣能選擇成套紅色。（圖／Juicy Couture提供）

【搭配中性色彩】

大陸名模游天翼為ESPRIT拍攝的農曆春節大片穿搭，也是能參考模仿的對象，她除了以大紅色洋裝穿出全身紅的造型外，也與黑色、米色混搭，削減紅色的搶眼存在，同時又能穿出節日喜氣感。若還是真的卻步的話，第一階段可以選擇酒紅、橘紅等暗紅色調為主。

▲▼ESPRIT春節大片。（圖／ESPRIT提供）

▲One Piece的紅色洋裝，是最簡單的選擇。（圖／品牌提供）

▲▼ESPRIT春節大片。（圖／ESPRIT提供）

▲搭配黑色、米色、白色等中性色彩，能降低整體的紅色彩度。（圖／品牌提供）

▲▼ESPRIT春節大片。（圖／ESPRIT提供）

▲暗紅色系、酒紅色系，是害羞人的好選擇。（圖／品牌提供）

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【小面積點綴】

很難鼓氣勇氣穿著一身紅吱吱，用小面積點綴也是很好的方式，比如說穿著全黑但搭配一雙正紅色襪子，或者學謝欣穎穿黑色勁裝，搭配紅色系鞋款，也是很好的方式。另外，或選擇有面積紅色點綴的品項，也是不錯的，日常也好搭配。

▲▼紅色穿搭。（圖／PUMA提供）

▲▼ESPRIT春節大片。（圖／ESPRIT提供）

▲真的很難鼓起勇氣穿一身紅，用紅色襪子點綴也是好方法。（圖／品牌提供）

▲▼紅色穿搭。（圖／Bershka提供）

▲男生也能用部分點綴的方式，穿出喜氣風格。（圖／品牌提供）

▲▼紅色穿搭。（圖／Bershka提供）

▲選擇小面積的紅色單品，能拉高未來的穿搭次數。（圖／品牌提供）

【紅色單品推薦】如要靠小面積點綴的方式，單品質感很重要。

▲▼寶格麗紅色單品。（圖／BVLGARI）

▲（左起）寶格麗（BVLGARI）Serpenti Forever Diamond Blast包、LVCEA Tubogas腕錶。（圖／品牌提供）

▲▼寶格麗紅色單品。（圖／BVLGARI）

▲（左起）寶格麗New Serpenti腕錶紅色錶帶玫瑰金錶殼鑲鑽款、Fiorever咏綻系列項鍊農曆新年特别款。（圖／品牌提供）

▲▼紅色單品。（圖／LOUIS VUITTON提供）

▲LV NEW WAVE LOVE LOCK手袋，售價NT$94,500元。（圖／品牌提供）

▲▼MAX MARA紅色單品。（圖／MAX MARA）

▲MAX MARA Anita包款，售價NT$56,800元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

謝欣穎, PUMA, 時尚穿搭, 游天翼, ESPRIT, Bershka, BVLGARI, 寶格麗, MAX MARA, , 衣服
fashion.net

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