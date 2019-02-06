時尚萌豬爭霸擂台！GUCCI用《三隻小豬》最童話　LV毛毛吊飾最奢華

▲豬年到，各大品牌都推出豬年限定。12年一度的時尚萌豬爭霸戰開打，你的心頭好是誰？



記者張妤瑄／台北報導 圖／各品牌提供

農曆豬年，各大時尚品牌為了廣大華人市場，紛紛以豬為主題，推出豬年系列商品，其中GUCCI的三隻小豬勾起全民童年回憶，創意總監Alessandro Michele以1933年聯美電影公司出品的動畫短片、迪士尼繪製的《三隻小豬》經典形象為主題，讓小豬們成為經典Ace球鞋、Ophidia包、服裝主角。

▲GUCCI豬年限定系列做好做滿，各個品項皆備，且《三隻小豬》的主題太有童年回憶，共鳴多多。



GUCCI推出35款單品的限定系列搶攻廣大市場，且也用童話色彩勾起大眾共鳴。不過2019開春的萌豬爭霸戰也不簡單，LOUIS VUITTON（LV，路易威登）、CHLOE、BOTTEGA VENETA（BV）、Salvatore Ferragamo、Moynat、LONGCHAMP等品牌都加入，到底誰家最可愛？

【最奢華】

LV農曆年用粉紅豬迎戰，加入經典的帆布、MONOGRAM元素，讓小豬有品牌的奢華色彩，另推出配件，用水鑽粉紅小豬吸睛。LV的粉紅豬，你覺得如何呢？

▲LV在小豬身體中放進許多自家元素，奢華感滿點。粉紅小豬掛飾（左起），售價NT$27,300、NT$11,000元。



【最精緻】

BOTTEGA VENETA推出小羊皮混鱷魚皮小豬吊飾，呼應豬年，小豬身上的編織細節，是品牌主打也是最標誌性的識別特徵，誠意滿點的耗工感，最精緻當之無愧。另推出橘紅色的小豬造型吊飾，或是小豬圖騰的戒指與袖釦，從小配件上下手，呼應生肖主題。

▲（左起）吊飾，售價NT$14,100元、NT$11,700元。



▲（左起）戒指，售價NT$10,100元；袖釦，售價NT$16,900元。



【最低調】

法國精品CHLOE的小豬迷你系列，將小豬排成品牌曾出現過的花卉圖騰，讓小豬們隱藏在圖騰各處，融入品牌設計，超低調。義大利精品Salvatore Ferragamo推出的小豬絲巾，以喜氣感的紅色為主，加入大自然花卉以及小豬圖騰，默默隱藏在之中，也是低調代表。

▲（左起）Tess手袋，售價NT$65,700元；豬年吉祥運動衫，售價NT$28,300元。



▲（左起）豬年紅色造型絲巾，售價NT$14,900元。



美國品牌CALVIN KELIN JEANS支線也推出一款有金豬圖案裝飾的斜背包，超低調標誌，乍看完全沒發現小豬，但定睛一看，會覺得充滿巧思呢！

▲（左起）紅色皮革肩背包，售價NT$5,280元。



【最俏皮】

法國品牌Moynat、LONGCHAMP推出的豬年限定，都是俏皮風格，前者以各式各樣的動物吊牌為主，有小豬尾巴，也有可愛破表的黑輪小豬；後者以小豬尾巴或豬鼻子為主要重點，只用局部身體代表小豬，是特別巧思，萌指數更高。

▲Moynat Mosaïque皮革鑲嵌系列吊飾：皮特蘭豬尾巴、皮特蘭豬臉，售價13,300元。



▲LONGCHAMP農曆豬年限量系列，售價NT$8,800～NT$33,700元。



【最閃亮】

說起亮晶晶的飾品，不能忘記施華洛世奇（SWAROVSKI）也推出飛天小豬的耳環，萌豬插上翅膀，搭配心形水晶，可愛破表。

▲LITTLE PIG耳環，售價NT$3,990元。



【最暖心】

「羽絨之王」MONCLER特別限量系列中，推出一件小豬刺繡棒球外套，在運動感的設計中，加入動物元素，為整體帶來活潑休閒氣息。

▲雙面棒球外套，NT$55,800元。



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【最親民】

新加坡配件品牌CHARLES＆KEITH推出的小豬系列，讓小豬出現在包款、鞋子後跟上頭，其中小豬包更能直直站好，超立體的設計，讓人驚奇，且售價都是親民的千元價，也用配件呼應生肖主題的人們，能更好入手。

▲粉紅小豬斜背包，售價NT$1,990元。



▲粉紅小豬童鞋（NT$990）、涼鞋（NT$1,590）、休閒鞋（NT$1,990）。