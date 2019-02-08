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戒指戴哪學問多！套上「這指」桃花運暴增、從此告別單身

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash、愛經驗

婚戒要戴無名指、防小人戴小指，戒指戴在十指的不同位置，分別代表不同意義，現在就要來告訴你，戴在哪一指能招到好桃花，而挑一個有質感的戒指，還能讓你的氣質大提升唷！

1.小拇指

小拇指代表敏銳的直覺力，防小人之所以要戴小拇指就是能夠機警的防範小人，同樣的道理也可運用在愛情上，戴在右手小拇指上代表在感情中提高警覺，不會將對方的付出視為理所當然，而能隨時為兩人的感情尋找火花。

若戴在左手小拇指上則代表充滿希望，有了向前的動力，離實現夢想也就更進一步了。

▲戒指配戴意義。（圖／翻攝自Unsplash、愛經驗）

2.無名指

會將婚戒戴在無名指上，是因為它本身具有安定及紀念的含意，象徵感情穩定了下來，並共同紀念這神聖的日子，就是兩人結婚的那一天。因此，戴在右手無名指上代表兩人在感情中共同成長，不斷精進；而戴在左手無名指上則代表兩人互相參與對方的生活，並保感情永遠長存。

▲戒指配戴意義。（圖／翻攝自Unsplash、愛經驗）

3.中指

中指本身有著富有創造力，及使命感強烈的含意，而此意義反映在感情的處理上，若配戴在右手中指上，可以增加異性緣，對單身者來說，就是能夠招桃花，而對有伴侶的人來說，則是象徵感情的穩定發展。

若配戴在左手中指上，則代表能夠溫和的與人相處，不易起衝突，還能促進溝通，增加合作效率。

▲戒指配戴意義。（圖／翻攝自Unsplash、愛經驗）

4.食指

食指是人最常使用、最靈活的指頭，因此它也有積極努力的含意，若是戴在右手食指上，代表堅強、不輕易低頭，能夠勇敢向前，同時也有象徵單身的含意；而戴在左手食指上則意味著能夠突破現況，對夢想有更進一步的發展。

▲戒指配戴意義。（圖／翻攝自Unsplash、愛經驗）

5.大拇指

似乎比較少人會將戒指戴在大拇指上，但其實大拇指本身就意味著積極向前、努力達成目標，因此若是戴在右手拇指上，代表能夠掌握權威、克服困難，成為領導者；而若戴在左手拇指上，則代表能夠秉持信念，實現夢想與目標。

▲戒指配戴意義。（圖／翻攝自Unsplash、愛經驗）

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關鍵字：

戒指, 桃花, 小人, 感情, 運勢, 愛情
fashion.net

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