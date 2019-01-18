蔡瑞雪狠甩9公斤　瘦出22吋螞蟻腰

▲蔡瑞雪自爆高三時胖到50公斤，後來拍戲壓力太大又戒糖狠鏟肉，現在41公斤。（圖／翻攝蔡瑞雪IG、品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

蔡瑞雪過去曾因韓服照紅到國外去，曾被封為「北一女神」，昨（1／17）她出席PUMA DO YOU訓練活動，中空露出22吋螞蟻腰，即使穿最小號，腰間依舊要夾小黑夾，才能避免褲子掉下來。現在41公斤的她，受訪時透露曾胖到50公斤，但後來戒糖甩肉月瘦5公斤，如今每天都會做睡前瑜伽維持線條。

近年來，運動品牌紛紛提倡女子運動概念，PUMA也打出DO YOU無畏女孩的口號，這回蔡瑞雪就受邀參加集體女子訓練，與大家一起運動健身，她笑說：「其實我從小就很喜歡運動，我國小就是棒球隊，也參加過游泳隊。」

▲蔡瑞雪擁有22吋螞蟻腰。（圖／品牌提供）



PUMA DO YOU女子訓練活動，是為了推廣推出全新女力系列商品，更邀請嘻哈街舞女皇Nike Chen為PUMA DO YOU女子訓練活動站台，帶穿著新品的蔡瑞雪、江沂宸、唐葳等人一起跳舞練線條，現場氣氛熱血沸騰，帶領大家快樂動起來。

▲嘻哈街舞女皇Nike Chen帶大家一起跳起來。（圖／翻攝品牌提供）



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全新的女力系列商品，包含PUMA MODE XT、MUSE 2 TZ、DEFY TZ等新款訓練鞋，用黑、粉、銀、綠等搶眼色彩，讓女孩在春夏運動更耀眼，蔡瑞雪穿上的正是新款。此外，該系列更邀請卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）擔任代言人，以松木綠、嫩櫻粉紅的訓練服，穿出潮流運動感。

▲卡拉穿Trailblazer新品，立領外套（NT$2,980）、背心（NT$1,080）、緊身褲（NT$1,680）、Muse TZ鞋款（NT$3,280）。（圖／翻攝品牌提供）



▲小天后賽琳娜（Selena Gomez）穿新款訓練鞋Defy TZ，售價NT$3,380元。（圖／翻攝品牌提供）



▲新款訓練鞋Mode XT，售價NT$3,280元。（圖／翻攝品牌提供）