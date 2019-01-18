懂・時尚／我想要瑪莉貓帽T！COACH與迪士尼合作4次　角色大爆發

<strong>▲2019春夏COACH有什麼新鮮設計，快瞧瞧！（影／記者林明瑋攝）</strong><strong><br></strong>

▲2019春夏COACH有什麼新鮮設計，快瞧瞧！（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋／台北報導

名稱：COACH迪士尼聯名

起源：2016年6月

特色：已邁入第4度合作，參與的角色越來越多

這世界上的DISNEY（迪士尼）聯名商品有千百萬種，要殺出重圍贏得目光，沒有三兩三恐怕只會淹沒在成群的米奇米妮裡。COACH絕對是其中的佼佼者，2019春夏第四度與迪士尼攜手，又是驚呼尖叫聲此起彼落，因為有小飛象、瑪麗貓、101忠狗等比較少出現的角色，實在太燒心。

▲瑪麗貓帽T是比較街頭味的設計。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

先說說最新的2019春夏系列，仍強調著美國精神，西部、鄉村風情，運用許多沙漠色調，刻意仿舊的皮衣，頗有曠野的豪爽氣息，迪士尼悄悄地出現在這其中，咖啡色裙子上的圖案除了小碎花還有小飛象，夾克上繡著奇妙仙子，或是背後繡著「Neverland」，彷彿穿上就能進入童話國度，更讓人讚嘆的是，原來西部鄉村與迪士尼的角色們可以結合地如此完美。

▲服裝結合許多迪士尼角色，小飛象、鱷魚毛衣各16,800元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

COACH與迪士尼從2016年6月首度合作，便以「長出米奇耳朵」的包包深入人心，打了第一場勝仗，隔年二度攜手，比較像是延伸款，仍以米奇、米妮為主角，兩個圓圓的大耳朵在配件上搶鏡。

▲2016年6月COACH首度推出米奇包（上），2017年再出第二彈。（圖／品牌提供）



到了2018年早秋，開始有新角色，名為「A Dark Fairy Tale 暗黑童話」的系列，夢幻可愛大逆轉，用白雪公主的毒頻果、森林裡的怪物、睡美人的荊棘玫瑰為題材，大玩叛逆暗黑風格，當時還在華山文創園區，開了外觀如城堡的快閃店。

▲2018年的「A Dark Fairy Tale 暗黑童話」系列。（圖／品牌提供）

2019年春夏，邁入第四度的合作，想法更多元有趣，而且焦點不再只有包包配件，反而移到服裝上，瑪麗貓帽T有潮味，照樣能配鄉村感的裙子，鱷魚毛衣、小飛象針織衫很醒目，與簡單的牛仔褲頗合拍。

▲2019春夏服裝、配件都很有看頭。（圖／品牌提供）

COACH身為美國品牌，又在創意總監Stuart Vevers 塑造的美國精神下，與同為美國籍的迪士尼根本是最佳搭檔。「大人不過就是長大了的小孩」，這是華特迪士尼的名言，想要在生活裡的任何地方加入童心又何妨？穿上小飛象的毛衣、拎著101忠狗的包包，多麽開心。

▲2019最新的迪士尼聯名系列包包。（圖／品牌提供）