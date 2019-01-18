理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」放生老婆耍性感

▲理科夫妻現身Dior Men快閃店開幕酒會。（影／記者林明瑋攝）



記者張妤瑄／台北報導

理科太太與理科先生今晚（1／18）為了Dior Men男裝快閃店獻出第一次，夫妻手牽手跑趴，公開放閃。理科太太穿春夏系列透視長裙登場，造型辣翻，她透露：「結婚前在求偶階段，比較喜歡穿辣一點，但穩定下來就沒有了，偶爾這樣夫妻之間感覺比較有情趣。」

▲理科太太婚後首度穿辣裝，認為「可以增進夫妻情趣」。（圖／記者林敬旻攝）



理科太太也爆料老公喜歡穿鮮艷色系的服裝，「比如說橘色配螢光綠、全身紅之類的，我真的覺得他很愛我，因為他淺意識一直在求偶階段。」理科先生愛妻行動不止如此，平常也會幫忙拎包包，跑趴時就當場幫太太拿著Lady Dior趴趴走。

拎一咖女人味如此強的包包，難道理科先生不會覺得很不Men嗎？理科太太妙回：「不會啊！不要讓他覺得很奇怪就好，要讓他覺得他能駕馭這顆包。」

▲理科先生幫理科太太拎Lady Dior提包。（圖／記者林明瑋攝）



理科太太穿透視裙露美腿，造型性感，令人驚艷，但理科先生當場抱怨「從來不會為了我打扮成這樣」。兩人平常互不干預穿搭造型，那何時會聽到先生的讚美？理科太太笑說：「化妝的時候。」她觀察，其實男生都說很喜歡素顏，但不是喜歡真的素顏，是喜歡很會畫素顏妝的女生。

▲理科太太穿春夏系列黑色透視裙裝現身，難得性感。（圖／記者林敬旻攝）



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理科太太用理性角度分析各種事情，吸引眾多忠實粉絲，她也當場分享理科式「購物哲學」，首先「要分清你是需要還是想要，偶爾可以想要，但如果每個東西都很想要就等於物慾過高」，但時尚的東西是一波一波會輪迴的，所以「買了後都要留著，以後還可以賣了賺錢。」