39歲吳尊「裸胸」自認很性感　單穿粉色西裝PK虎爺、謝沛恩

▲Dior Men男裝快閃店開幕，吳尊、吳念軒都來站台。（圖／記者林敬旻攝）



記者張妤瑄／台北報導

吳尊今晚（1／18）現身新光三越A11站台Dior Men快閃店開幕酒會，他穿新任男裝創意總監Kim Jones首季作品，成套粉色西裝讓他在人群中很搶眼，他說：「我覺得自己這一身很性感，因為第一次穿西裝裡面沒穿衣服。」自認看起來「很青春」，還透露老婆也滿喜歡這身造型。

▲吳尊自爆「裡面什麼都沒穿」。（圖／記者林敬旻攝）



吳尊透露昨天已經先逛過全新Dior Men服裝，看中許多衣服都很喜歡，已經拿了很多，並覺得第一季設計「多了一些些趣味，而且很可愛」。

▲吳尊穿粉色西裝搭配白色休閒鞋。（圖／記者林敬旻攝）



Dior Men快閃店開幕酒會邀請許多明星站台加持，除了吳尊之外，男星還有「虎爺」吳念軒、OZI（陳奕凡），兩位嫩弟分別是23與21歲，難怪39歲的資深前輩吳尊，今晚要「裸穿西裝」狠狠催下去，變身辣哥與小鮮肉搶版面。幸好，吳尊人氣頗高，許多粉絲都在現場守候，只為了看他一眼。

吳念軒穿Kim Jones攜手塗鴉大師Kaws合作的新設計，成套XX眼小蜜蜂造型搭配馬鞍包，可愛又有型，他說：「穿上XX眼，有感受到每個人注視的目光。」很享受變成人群中的焦點嗎？他說：「有打扮的時候很享受，沒打扮就躲起來。」並發下豪語，未來想努力賺點錢，靠時尚單品凸顯風格。

▲吳念軒穿Kaws小蜜蜂刺繡丹寧襯衫、長褲搭配Oblique藍色透明印花高筒鞋。（圖／記者林敬旻攝）



OZI則穿全套牛仔勁裝出場，他特別喜歡身上的飾品，爆笑承認自己是很愛「金銀財寶」的人，不戴飾品會不習慣，喜歡用飾品打造亮晶晶的風格，太陽眼鏡也是必戴單品，因為有了這些配件，只要站上舞台、打上聚光燈，都會一閃一閃亮晶晶。

▲OZI穿彩色刺繡丹寧裝，搭配Oblique藍色透明印花低筒鞋與同系列圓桶包。（圖／記者林敬旻攝）



謝沛恩穿透視上衣跑趴，是少見的性感造型，她表示：「其實也沒有太多可以露給大家的，所以不會不自在。」平常很愛買男裝的她，早就鎖定今晚是「Shopping Night」，但還不知道會買什麼，她說：「我遺傳爸爸，是非常理智的消費者，會買真的讓我覺得Joy的東西。」言下之意，媽媽賴佩霞是非理性購物的人？她急忙笑回：「我沒有這樣說喔！」

▲謝沛恩穿春夏系列蕾絲薄紗洋裝搭配黑色小牛皮腰帶。（圖／記者林敬旻攝）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

名媛董若彤（Tiffany）少了「閨蜜」周予天的陪伴，今晚不覺得孤單，她透露12歲就擁有親戚送的DIOR包款，她認為「這一次的XX眼蜜蜂超級可愛」，大力讚賞Dior Men此次與Kaws的合作，鞋號41號的她，曾經入手過Dior男鞋，她透露這一次再度相中一雙高筒男鞋要入手。

▲董若彤穿米色羊毛斜紋針織夾克，搭配薄紗洋裝與綠色橡膠短筒軍靴。（圖／記者林敬旻攝）