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HOT・Stuff／倫敦「二孔書本包」年度必敗　緊追LV拼包王

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▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲創立於2017年的倫敦配件品牌DANSE LENTE，急起直追搖身成2018全年度10大包王。（圖／翻攝官網）

記者張妤瑄／台北報導

對現代人來說，時尚品牌的選擇越來越多，入手小眾品牌或許出街時不會被一眼認出，但眼光精準挑中夯款，代表的是「走得很前面」與「品味」的象徵，這也造就了近年來一票新銳小眾牌急起直追大牌的現象。

根據Lyst電商平台統計，2017年才創立的倫敦新銳配件品牌DANSE LENTE Phoebe「書本包」佔據2018年度It Bag排行榜第8名，在它前面有GUCCI、LOUIS VUITTON（LV，路易威登）等品牌，在它後面則有LOEWE。

▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲DANSE LENTE「書本包」甚至打敗LOEWE。（圖／翻攝官網）

在大品牌之中搶下年度It Bag排行榜席次，DANSE LENTE的威力有多強，時尚咖快來瞭解一下。DANSE LENTE雖然是英國品牌，但它的品牌名稱是從法文而來，意思是Slow Dance慢舞之意，有個詩情畫意的名字。

DANSE LENTE名字浪漫，但設計風格卻常從建築線條得到靈感，說是帶點工業風也不為過，但它擅長運用大膽的色彩，如粉紅、橘黃、鵝黃等玩拼接，配色可愛，搭上線條感強烈的包身，型塑出一款又一款上街令人印象深刻的作品，英文名字叫做Phoebe的「書本包」就是其一。

▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲強烈的線條、可愛的配色，一拎出街就難讓路人忘記它。（圖／翻攝官網）

「書本包」顧名思義從洞洞筆記本而來，包身上緣就是筆記本的擋板，從這兩處延伸出洞洞筆記本的圈圈，變成金屬環的設計細節，外型超獨特，一眼難忘，把包包擺成直的根本就是二孔活頁本，這下子，你知道「書本包」為什麼叫做書本包了吧！

▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲「書本包」的上緣就從洞洞筆記本的設計而來。（圖／翻攝官網）

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新的一年想入手個夯包犒賞自己，以官網價格來說，價格約為新台幣1萬3,500元。

▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲▼DANSE LENTE。（圖／翻攝DANSE LENTE官網）

▲「書本包」正面與背面。（圖／翻攝官網）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, , Lyst, DANSE LENTE, 書本包
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