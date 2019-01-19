從飲食口味看潛在性格　愛吃辣代表有主見　愛吃甜代表OOO

▲原來飲食喜好的口味也和個性有關。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

我們常從星座、血型、心理測驗更了解自己或是身邊友人，殊不知原來從飲食口味也能反映潛在性格。趕快來看看你是哪一種？結果往往都讓人意想不到呢！

愛吃甜食代表人緣好

如果你嗜吃甜，這代表你個性外向、人緣也不錯，身邊朋友都覺得你友善和藹。若你特別愛吃巧克力要特別留意，和其他嗜甜的人比起，巧克力控的情緒相對比其他人脆弱一點。

▲吃太鹹雖然是錯誤示範，原來吃鹹代表好勝心強。（圖／翻攝自Pinterest）

愛鹹食代表上進心強

曾有臨床心理學家指出，偏好吃鹹食的人較喜歡獲得即時的刺激，帶點好勝的心態，也讓他們喜歡在工作上和同事一較高下。

愛吃酸代表自我要求高

愛吃酸則反映你是個自我要求比較高的人，朋友都以為你喜歡找人麻煩，或是故意沒事找事做，其實你只是比較有原則，而且是個追求完美的人罷了。

▲喜歡吃辣的人多半有點自虐，喜歡痛苦又快樂的感覺。（圖／翻攝自Pinterest）

愛吃辣代表愛冒險

吃辣本來就是一個挑戰，一旦開始願意吃辣，之後就會慢慢進階挑戰辣度。愛吃辣也需要膽量，和其他人比起，希望在團體中取得領導的位置。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App