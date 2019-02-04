初一別「宅在家」！注意新春10大禁忌　一整年超好運

▲過年禁忌不要犯。（圖／取自pixabay，以下同）

編輯／借借

豬年即將來臨，在大家歡喜吃年夜飯、開心團圓閒嗑牙發紅包的同時，也正是要為新一年的好運紮根的時候，雖然某些禁忌看起來摸不著頭緒，其實也是一種過年時才有的趣味，這幾項從古時流傳至今的禁忌不要犯，一起迎接來年好運！

打破碗、鏡子或玻璃製品

大年初一若打破東西，會有「破財破運」的說法，化解的方式是用紅紙將碎片包起，放置在神桌默念「歲歲平安」等吉祥話，過5日後再丟棄。

▲過年打破東西有處置方式。

洗澡洗頭

為了避免洗掉新一年的財運與運氣，大年初一早上不要洗澡洗頭，也不要洗衣服，為了來年的好運，要好好堅持著喔。

▲忍一個上午不困難吧～

吃稀飯、葷食

新年的第一餐，也就是大年初一早上，切勿吃稀飯，因古時窮人吃不起米才吃稀飯，且另一說是這年出門都會被雨淋，不要殺生，建議吃早齋。

吃藥

大年初一這一天，若非病重盡量不要吃藥，以免給人第一天就不健康、需要治療的感覺，此外健康的人，也應避免在這天吃補藥。

▲若非必要請不要吃藥。

被人叫起床

大年初一忌被別人叫著名字且被催著起床，會讓新的一年總是被人催促做事，初一要好好規劃早起，給新的一年勤奮精神的感覺，而親友們也不要過於熱心，唸著對方名字叫他起床。

洗衣服

大年初一、初二是水神生日，所以不要清洗衣服，以免得罪水神。

▲讓水神也放假吧。

煮新飯

大年初一這天不要煮新飯，要吃年夜飯留下的白米，意為去年的東西吃不完，今年還有剩餘，有年年有餘的意思，感覺也挺有趣的。

睡午覺

大年初一這天不要睡午覺，盡量出外去走走，陪親友逛逛街，不然會有懶散的感覺，影響整年的事業運。

▲大年初一時請勿模仿。

掃地跟倒垃圾

年初一不要掃地，會把財富掃光，若倒垃圾也等同將財富倒光，但到了年初五，垃圾就變成「窮氣」，要一口氣清掉，代表「送窮出門」，不然會帶來窮困。

回門禮是單數

大年初二回娘家，女兒通常會帶禮物，記得數量不要是單數，如15片的餅盒等，以免有形單影隻的意味。