活力、典雅通通有！　帝舵女錶「動靜皆宜」風靡一世紀

▲不論是哪種型的女生，都能從帝舵表中找到心頭好。（圖／品牌提供）



時尚中心／台北報導

自1926年創立至今的TUDOR（帝舵表），不只潛水錶受到錶迷愛戴，連女錶也備受追捧。從最早具有裝飾藝術、鑲嵌寶石的腕錶，兼具珠寶與時計之美，延續至今更增加了運動風及古典精緻的系列，滿足女性不同場合需求，快一起來選心頭好。

▲1930年代的女錶，具有當時流行的裝飾藝術風格。（圖／品牌提供）

由漢斯威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）創立的帝舵表，提供如ROLEX（勞力士）同樣值得信賴性能、價格卻更親民的腕錶。在1930年代時，首批帝舵女錶與男錶同時問世，並以澳洲為主要市場。當時的女錶錶殼飾以精美刻紋，並鑲嵌寶石於上鏈錶冠上，十足精緻高雅。

▲五十年代初的廣告中，生動概述帝舵女裝腕錶各個系列作品。（圖／品牌提供）

1940～50年代，帝舵表以都鐸王朝玫瑰為圖案，除了有具傳統美感的精緻製錶，也另外為勇敢好動的女性而設計。採用尖端技術，風格迥異的兩款女錶一推出，便攻佔當時新聞版面。1976年更發表首款專為女士設計的潛水錶Princess Date Submariner，小巧錶徑搭配標誌性「雪花」指針，引領至今40年的女裝潛水錶風潮。

▲Clair de Rose散發柔美氣質。（圖／品牌提供）

現代的女錶承襲創立至今的理念，從氣質典雅的Clair de Rose系列，弧形線條塑造柔美面貌；鑲嵌圓拱形藍色尖晶石的上鏈錶冠，具有經典恆久的氣質。蛋白色錶面上有精美浮雕圖案，時標則有藍色漆面羅馬數字或鑽石選擇。「穀粒」鏈節錶帶呈現貼合滑順及柔韌質感，備有26、30、34mm可供選擇。

▲（左）1926系列、（右）Style系列。（圖／品牌提供）

以註冊年份為名的1926系列，圓拱形設計、錶盤有著浮雕飾紋，都代表著品牌堅守的高級製錶工藝；雙數阿拉伯數字與鑲鑽時標相間，配上7排鏈節式錶帶，細節盡顯奢華迷人。Style系列錶殼經過磨光及磨砂飾面，外圈或以坑紋裝飾，在珍珠母貝錶盤襯托下，散發耀眼光澤。

▲（左）Glamour系列、（右）BLACK BAY 32腕錶。（圖／品牌提供）

Glamour系列更是優雅象徵，包覆形設計的錶耳、雙外圈營造浮雕效果，呈現出舒適觸感與別緻外觀。而以1976年問世的首款潛水錶為靈感，BLACK BAY 32保留著稜角分明的「雪花」指針，防水深達150米，亮漆錶面有深黑與碧藍色可選，是1960年代以來帝舵運動錶的標誌性顏色。如此多元的女錶選擇，將持續蔚為風潮。

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