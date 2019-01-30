fb ig video ETtoday search mobile

活力、典雅通通有！　帝舵女錶「動靜皆宜」風靡一世紀

> >

▲帝舵表女錶（圖／品牌提供）

▲不論是哪種型的女生，都能從帝舵表中找到心頭好。（圖／品牌提供）

時尚中心／台北報導

自1926年創立至今的TUDOR（帝舵表），不只潛水錶受到錶迷愛戴，連女錶也備受追捧。從最早具有裝飾藝術、鑲嵌寶石的腕錶，兼具珠寶與時計之美，延續至今更增加了運動風及古典精緻的系列，滿足女性不同場合需求，快一起來選心頭好。

▲帝舵表女錶（圖／品牌提供）

▲1930年代的女錶，具有當時流行的裝飾藝術風格。（圖／品牌提供）

由漢斯威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）創立的帝舵表，提供如ROLEX（勞力士）同樣值得信賴性能、價格卻更親民的腕錶。在1930年代時，首批帝舵女錶與男錶同時問世，並以澳洲為主要市場。當時的女錶錶殼飾以精美刻紋，並鑲嵌寶石於上鏈錶冠上，十足精緻高雅。

▲帝舵表女錶（圖／品牌提供）

▲帝舵表女錶（圖／品牌提供）

▲五十年代初的廣告中，生動概述帝舵女裝腕錶各個系列作品。（圖／品牌提供）

1940～50年代，帝舵表以都鐸王朝玫瑰為圖案，除了有具傳統美感的精緻製錶，也另外為勇敢好動的女性而設計。採用尖端技術，風格迥異的兩款女錶一推出，便攻佔當時新聞版面。1976年更發表首款專為女士設計的潛水錶Princess Date Submariner，小巧錶徑搭配標誌性「雪花」指針，引領至今40年的女裝潛水錶風潮。

▲女神卡卡辣秀帝舵表（圖／翻攝自www.tudorwatch.cn）

▲Clair de Rose散發柔美氣質。（圖／品牌提供）

現代的女錶承襲創立至今的理念，從氣質典雅的Clair de Rose系列，弧形線條塑造柔美面貌；鑲嵌圓拱形藍色尖晶石的上鏈錶冠，具有經典恆久的氣質。蛋白色錶面上有精美浮雕圖案，時標則有藍色漆面羅馬數字或鑽石選擇。「穀粒」鏈節錶帶呈現貼合滑順及柔韌質感，備有26、30、34mm可供選擇。

▲帝舵女表 。（圖／品牌提供）

▲（左）1926系列、（右）Style系列。（圖／品牌提供）

以註冊年份為名的1926系列，圓拱形設計、錶盤有著浮雕飾紋，都代表著品牌堅守的高級製錶工藝；雙數阿拉伯數字與鑲鑽時標相間，配上7排鏈節式錶帶，細節盡顯奢華迷人。Style系列錶殼經過磨光及磨砂飾面，外圈或以坑紋裝飾，在珍珠母貝錶盤襯托下，散發耀眼光澤。

▲帝舵表女錶（圖／品牌提供）

▲（左）Glamour系列、（右）BLACK BAY 32腕錶。（圖／品牌提供）

Glamour系列更是優雅象徵，包覆形設計的錶耳、雙外圈營造浮雕效果，呈現出舒適觸感與別緻外觀。而以1976年問世的首款潛水錶為靈感，BLACK BAY 32保留著稜角分明的「雪花」指針，防水深達150米，亮漆錶面有深黑與碧藍色可選，是1960年代以來帝舵運動錶的標誌性顏色。如此多元的女錶選擇，將持續蔚為風潮。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

帝舵表, TUDOR, 腕錶, 女錶, 運動錶
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

逼逼犯規！女神卡卡秀錶竟露「火辣半球」　到底該看哪？

SIHH 2019／愛馬仕月相錶「會轉動」！　每天是奇幻時空旅行

SIHH 2019／萬寶龍錶中藏「山岳」！　卡其綠配青銅超搶眼

剪完秒戀愛！18張「中長髮」髮型圖鑑　留長過渡期不尷尬更時尚 最愛刪好友的5大星座！水瓶沒聯絡就掰掰、射手想封鎖不用理由 戒指左右手戴法大不同　右手無名指代表熱戀中、左手小指不打算結婚 侯佩岑偷穿男裝「和老公撞衫」　逛TOD’S採買年貨 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 Jennie的8個健身菜單！冰箱只有養樂多、二種食物絕對不吃 有片！UNIQLO U系列「好色」　印花洋裝、泳裝販售日期曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面