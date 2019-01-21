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巴黎男裝周／井柏然穿洞洞裝看LOEWE　與瑪麗蓮夢露PK性感指數

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▲Jonathan Anderson掌舵LOEWE後，首度舉辦男裝動態秀。

記者張妤瑄／台北報導

巴黎男裝周進入尾聲，LOEWE的男裝秀是備受矚目的幾場大秀之一，這是英國設計師Jonathan Anderson自從2014年掌舵之後的首場男裝周大秀，票房男星井柏然都到場加持，看秀時他套上鏤空刺繡洞洞襯衫，與T台穿著「性感女神」瑪麗蓮夢露服裝的男模拼Sexy，登上頭排性感男星之列。

▲▼井柏然LOEWE。（圖／翻攝小井先生工作室微博、LOEWE提供）

▲▼井柏然LOEWE。（圖／翻攝小井先生工作室微博）

▲▼井柏然LOEWE。（圖／翻攝小井先生工作室微博）

▲井柏然受邀到巴黎男裝周看LOEWE男裝秀。（圖／翻攝小井先生工作室微博、LOEWE提供）

井柏然靠電影《後來的我們》人氣飆高，連真實人生都成了「後來的我們」，分手文青女星倪妮，再度變成黃金單身漢，他也更加沒包袱的用可愛魅力攻擊粉絲，一趟看秀行程就換穿3套LOEWE，用可愛略帶性感的魅力勾人，大秀時尚男星的魅力。

▲▼井柏然LOEWE。（圖／翻攝小井先生工作室微博）

▲▼井柏然LOEWE。（圖／翻攝小井先生工作室微博）

▲井柏然這趟狂換LOEWE男裝展現可愛魅力，最後更收到最新一季的皮革飛行小帽當禮物。（圖／翻攝小井先生工作室微博）

LOEWE最新發表的2019秋冬系列男裝秀，地點選在巴黎聯合國教科文組織大樓，場地內擺放德國藝術家Franz Erhard Walther的帆布雕塑作品《Gelbe Modellierung》，用帆布片組成鮮黃色牆身，擺放兩條外套與褲腳，讓服裝成為藝術品的一部份，連井柏然都不敵魅力，到牆前打卡耍帥。

▲▼井柏然LOEWE。（圖／翻攝小井先生工作室微博）

▲井柏然也難抵秀場藝術裝置的魅力，到黃色牆前打卡拍照。（圖／翻攝小井先生工作室微博）

Jonathan Anderson以人性角度探討服裝的功能與意義，重新反思比例，將看似不協調的元素擺放在一起，比如說將陽剛的正裝搭配運動感的粉紅色剪羊毛外套，或Oversize的長版針織衫搭配拉鍊褲靴，揉合既慵懶又粗獷的風格，整體散發Jonathan Anderson玩得瘋、玩得開的標準特色。

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲Jonathan Anderson重新反思比例，並將看似不協調的衝突元素擺放在一起，撞擊出新火花。（圖／品牌提供）

46套全新設計中，更將「性感女神」瑪麗蓮夢露請出場，在襯衫上壓印女神的頭像，用迷死眾生的姿態，再度迷惑全場嘉賓，經典不墜的時尚ICON，也隔空力挺Jonathan Anderson。多麼瘋狂的主義，但卻令人過目難忘。

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲瑪麗蓮夢露也「到場加持」。（圖／品牌提供）

綜觀系列，長短版服裝和諧搭配，運動風混搭正裝，剪羊毛細節讓秋冬男人多了一絲可愛，配搭迷你飛行帽、超大版人氣包款PUZZLE與GATE，並與Jonathan Anderson喜愛的多彩互相呼應，形塑可愛青春的文青男孩。不對稱的個性化細節，則讓這身不按牌理出牌的配搭更加有趣。

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲▼巴黎男裝周／LOEWE。（圖／LOEWE提供）

▲再看一眼後台花絮、秀場精彩造型與單品。（圖／品牌提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

巴黎男裝周, 男裝周, PFW, FW19, 2019秋冬, 男裝, LOEWE, 井柏然, 時尚穿搭
fashion.net

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