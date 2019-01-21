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巴黎男裝周／愛馬仕玩色打造都會雅痞　「飛龍包」夠霸氣

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▲愛馬仕甫於巴黎男裝周發表2019秋冬系列男裝。

記者張妤瑄／台北報導

愛馬仕（Hermès）甫於巴黎男裝周發表2019秋冬系列男裝，地點選在法國國家家具管理館（Le Mobilier National），秀場背景是一把又一把的椅子，它們各個的「年歲」驚人，甚至有路易十六年代的藏椅，是法國國寶級家具。

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像、CFP）

▲愛馬仕新裝用了許多幾何線條呼應法國國寶級家具，另秀上更出現「飛龍包」。（圖／達志影像、CFP）

創意總監Veronique Nichanian選在此處辦秀，確實有巧思，他用服裝上的幾何圖騰，呼應歷史家具的桌椅、椅腳線條，共同表達工匠的卓越技藝。另外，最受矚目的皮件，則出現「飛龍」圖案，瞄準廣大華人市場，用絲絨緹花方式將飛龍放上經典Bolide包，是秋冬重點品項。

▲▼ 巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／CFP）

▲▼ 巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／CFP） ▲▼ 巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／CFP）

▲經典Bolide包有幾何線條也有「飛龍」緹花。（圖／CFP）

愛馬仕男人的秋冬衣櫃，不再執著正經八百的西裝造型，混搭運動風單品，形塑都會雅痞風格。男人們不一定要在西裝內搭配襯衫，改搭高領拉鍊運動上衣也很好，特別是能用亮色系如嫩綠、橘黃、薰衣草、銀色等，打造讓人眼睛為之一亮的造型。

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲愛馬仕男人的衣櫃，不只有正經八百的西裝，搭配鮮豔亮色系的運動風服裝更有型。（圖／達志影像）

皮革是不變的重點，襯衫、派克大衣、長版風衣等，除了用鮮亮色系吸睛，也用跳色拼接形塑活潑奢華風格。

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲皮革一樣是重點，玩色拼接讓型男更亮眼。（圖／達志影像）

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呼應國寶級家具的幾何線條，出現在毛衣與針織衫，搭配灰色、海軍藍等基本款西裝，用簡約方式營造法式型男態度。

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／達志影像）

▲▼ 巴黎男裝周／愛馬仕Hermes。（圖／CFP）

▲呼應家具的幾何線條，讓愛馬仕新裝多了一些活潑元素。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像、CFP供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

巴黎男裝周, 男裝周, PFW, FW19, 2019秋冬, 男裝, Hermes, Hermès, 愛馬仕
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