巴黎男裝周／Hedi Slimane搖滾魂沸騰　CELINE成病態美男

▲CELINE在巴黎男裝周最後一天發表2019秋冬系列男裝。



記者張妤瑄／台北報導

巴黎男裝周最後一天，Hedi Silmane掌舵CELINE後的首場男裝秀正式上場，沒有給人任何懷念前任的空間，Hedi只是Hedi，他依然堅持做自己，英國搖滾魂是他體內的創作泉源，箱形輪廓、窄管褲、細領帶、皮衣、皮衣，削瘦的男子、病態的美感，展示著Hedi內心永遠的搖滾頹廢態度。

▲Hedi Silmane掌舵CELINE後的首場男裝完整大秀。（圖／品牌提供）



Hedi過去曾投注大量時間紀錄倫敦獨立樂團，近年來英國音樂界的新浪潮與新龐克風格，刺激他體內的音樂靈魂，他回到英國拍攝年輕音樂家，而CELINE的2019秋冬男裝系列自此成形。

只不過窄身的黑色搖滾風格，66套男裝看完後，只有「很Hedi」的感想，簽名式設計，從DIOR HOMME、SAINT LAURENT到新東家堅持不變，他自在做自己，雖然在外界眼中有點叛逆，但死忠粉絲緊緊跟隨倒也是真的。

▲Hedi Silmane的標準輪廓沒變，極為削瘦的身材，超合身的體態，病態美男才是他心中摯愛。（圖／品牌提供）



2019秋冬系列，Hedi用相對寬鬆的長版大衣、長褲，凸顯男模們的削瘦身材，合身到不行的設計，是他心中的時髦代表，黑與白是經典的搖滾色彩，佐以野性的豹紋、代表龐克色彩的紅黑格紋，型塑出型格病態美男，全系列經典充滿辨識度。

▲相對寬版的大衣、長褲，凸顯男模的削瘦。（圖／品牌提供）



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當Hedi Silmane入主CELINE後，宣布發表男裝，讓粉絲們群起歡呼。如今，CELINE男裝是粉絲們期待中的那樣嗎？

▲CELINE男裝，跟你心中當初所想一樣嗎？（圖／品牌提供）