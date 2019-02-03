台北5間必打卡人氣「千層蛋糕」！忘憂草莓、檸檬蜜香口感超豐富

以下推薦的台北5間超人氣千層蛋糕一定要親自去品嘗一番！

口感紮實、層次豐富的千層蛋糕，高雅的口感令許多人著迷，但也因為製作過程較為繁複，因此較少店家願意時常提供此項單品。而一提到千層蛋糕，不少人第一個聯想到的品牌非Lady M莫屬，但其實除了Lady M，以下5間擁有超高水準千層蛋糕的人氣名店，您也必須親自去品嘗一番！以上所推薦的5間台北必訪超人氣千層蛋糕名店，保證能征服您挑剔的味蕾！

１、大同區。Cun Siou Jia 村秀家 ベーカリー

位於台北捷運民權西路站巷弄內的村秀家 ベーカリー，溫馨的店面設計，讓人彷彿走進日式家庭中享用美味的甜點，除了提供精緻的甜點外，午間也販售日式家常料理提供顧客品嘗。

地址：台北市大同區昌吉街4-1號

電話：(02)2595-5871

營業時間：平日12:00-18:30、例假日10:30-18:30、週一二公休

超人氣日系清新甜點

提供日系小清新感的甜點及輕食，村秀家的甜點皆利用簡單的元素加以點綴甜點，將本身的風味純粹的呈現，讓整體吃起來不會過於膩口，深受許多女性顧客的喜愛。

推薦千層：忘憂草莓千層

如同它的名字一般，夾藏著滿滿的草莓內餡，搭配清爽的鮮奶油以及，酸甜滋味讓人瞬間忘卻一切的煩惱般，令人回味無窮！

２、信義區。Sweet Tooth

位於台北信義區的Sweet Tooth，就在捷運信義安和站與世貿101站中間，早在以網路接單販售時就累積了不少人氣，現在則是每日提供限定口味的蛋糕供顧客挑選！

地址：台北市信義區光復南路421巷9號

電話：02-2758-9488

營業時間：13:00~20:00

美式海派大份量

擁有著少女粉色系的用餐環境，Sweet Tooth的蛋糕走的卻是超澎派的美系大份量，讓人吃得十分過癮！絕對能滿足身為甜點控的味蕾。

推薦千層：小山園抹茶草莓千層

採用小山園抹茶粉所製成的抹茶千層，略苦的抹茶搭配顆顆飽滿的草莓，成為冬季最美好的滋味，融合柔順的鮮奶油，讓人忍不住一口接一口。

３、中山區。時飴 Approprié

提到千層，時飴 Approprié也是許多千層迷首推的千層蛋糕經典名店，多樣化的口味選擇，搭配當季新鮮水果以及台灣道地元素，呈現擁有台灣獨特風味的千層蛋糕口味！

地址：台北市中山區赤峰街8巷22號

電話：未提供

營業時間：每週五、六、日13:00-17:00

創新口味值得蒐藏

店家堅持採用最優良的原料及台灣在地好食材加入蛋糕中，將台灣好茶、時令水果都加入蛋糕中，不停地推陳出新，至今已研發出高達30種的獨門口味，每次一推出就讓千層迷們為之瘋狂！

推薦千層：檸檬蜜香千層

糖漬檸檬淋上淡淡花香的龍眼蜜，口感吃起來清爽有層次，甜度上也不會太高，搭配店內販售的茶品一同享用，享受高雅風味的午茶時光。

４、大安區。Guoguo 果果

位於捷運科技大樓站附近的Guoguo 果果，小巧的店面卻不失溫馨可愛，搭配綠意的妝點讓人在店內品嘗甜點時感到更加的自在、放鬆。

地址 : 台北市大安區瑞安街202號

電話 : 0903-356-605

營業時間 : 平日 13:00~21:00，星期六 12:00~21:00，星期日 12:00~20:00

多樣化種類甜點難以抉擇

除了販售千層蛋糕外，店家推出的熱蛋糕及戚風蛋糕系列也受到許多顧客的喜愛，舒適的用餐環境十分適合與好友們至此一邊享用美味的甜點，一邊敘舊。

推薦千層：小山園抹茶千層

身為抹茶控的你，絕對會愛上Guoguo 果果的抹茶千層，濃郁的抹茶味搭配柔軟的千層，每一口都吃的到濃厚的抹茶韻味，十分推薦給喜愛抹茶甜品的甜點迷們！

５、中正區。生活在他方 elsewhere cafe

結合繪本閱讀及藝文展覽空間的生活在他方，別於一般的咖啡廳，充滿著濃厚的文藝氣息，不論是平日或假日總是吸引不少文青們至此沉浸在書香中品嘗著香濃的咖啡及甜點。

地址：台北市中正區羅斯福路一段 119 巷 3 號

電話：02- 3393-2018

營業時間：07:30 – 22:00 ，每週一公休

濃厚系千層

受到許多網民們大力推薦的千層系列，不但成為店內的人氣招牌，也吸引不少外地遊客前來朝聖！超熱門的程度，每到假日往往一位難求，有喜歡的千層蛋糕口味記得先電話預定以免撲空！

推薦千層：綿綿芋頭千層蛋糕

使用新鮮大甲芋頭加入千層中，每一口都吃的到鬆軟綿密的芋頭內餡，香濃的滋味讓吃過的人都讚不絕口， 成為繼小山園抹茶千層之後的新人氣王！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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