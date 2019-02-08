彭于晏健身菜單快儲存！練出超猛身材「比希臘雕塑還美」

▲彭于晏的健身菜單大公開啦～（圖／翻攝自yuyanpeng IG）

編輯／J

即便到了2019年，彭于晏仍坐穩男神地位，甚至還不斷攀升！在常穿的帥氣西裝之下，他的身材曾被讚「比希臘雕塑還美」，在大魚大肉後，就把他當新年目標吧，現在就公開他的健身菜單，快往健身房報到吧～

▲這個手臂讓不知道多少人都沈船～（圖／翻攝自彭于晏 Eddie Peng FB）

彭于晏的操肌之路從《翻滾吧！阿信》開始，接著在《激戰》時，把體脂肪降到6%以下，2018年7月的電影《邪不壓正》，被導演姜文盛讚「比古希臘雕塑還漂亮，我為什麼不拍啊？」因此狂特寫他的肌肉，是從影以來最大尺度，有這樣的「光景」，全靠努力不懈的訓練。

▲每天就跟著他練起來。（圖／翻攝自彭于晏 Eddie Peng FB）

每日健身菜單內容如下

＊伏地挺身：這是想練胸肌，最方便且有效的方法，隨處都可做。

＊啞鈴彎舉：只要有啞鈴的地方都能做，鍛鍊二頭肌的基礎方法。

＊啞鈴深蹲：千萬別只顧戀上半身，多做這動作能強化大腿肌群。

＊啞鈴臥推：同樣是啞鈴在就能練，加強胸肌訓練，建議在家備好啞鈴。

＊引體向上：男人的背很重要，若不去健身房，公園單槓也可以。

＊跑步：心肺別忘記，公園慢跑就能提升。

＊仰臥起坐：彭于晏招牌的冰塊盒腹肌，多做仰臥起坐就能慢慢靠近。

▲最重要的真的是「堅持下去」！（圖／翻攝自彭于晏 Eddie Peng FB）

除了健身，飲食也超重要，他以水煮蛋、雞肉為主，也避免澱粉、油脂、鹽分及甜份太高的食物，但會適合來點美食，重拾鍛鍊的好心情。而最重要的是，彭于晏擁有強大的意志與堅持，加上嚴格自律、長年鍛鍊，才能操出健美身材。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App