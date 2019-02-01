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情人節送卡地亞為戀情升溫！　LOVE、Juste Un Clou裝載永恆承諾

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時尚中心／台北報導

在年假結束後，西洋情人節緊接著到來，想要記錄下與另一半的點滴、讓戀情升溫，Cartier（卡地亞）是最好選擇！各系列都有著經典雋永設計，並暗藏不同的浪漫絮語，快挑一款見證你們之間炙熱的愛。

馬思純佩戴Catier手環。（圖／品牌提供）

▲馬思純戴3只Cartire Love系列手環。（圖／品牌提供）

最具幸福意義的，莫過於LOVE系列。由1969年卡地亞紐約工作室設計師Aldo Cipullo，以「有愛才能配戴」理念出發，需要兩人合作才能配戴，象徵著愛情的忠誠與承諾。從手環、戒指到袖扣，隨時都能想起背後甜蜜的意涵。

▲卡地亞業配。（圖／品牌提供）

▲吳速玲配戴Juste Un Clou系列手環。（圖／品牌提供）

1970年代問世的Juste Un Clou系列，將生活常見的五金零件：釘子，化作前衛的珠寶。情侶間可挑選成對的手環、戒指或項鍊配戴，在放閃同時還能展現個性與態度，挑不同款更適合，戴出你們倆不羈又勇敢的愛。

▲Cartier。（圖／品牌提供）

▲Guirlande de Cartier系列包款，以珠寶盒為靈感。（圖／品牌提供）

洋溢著情侶間浪漫喜悅的卡地亞紅盒子，現在可以天天拎出門！用柔軟小牛皮製成的GUIRLANDE DE CARTIER系列包款，承襲經典八邊形線條，還有從18世紀始於珠寶盒上的「花環」或「蝴蝶」圖案、延伸而成的金色鑲邊，具有極高辨識度，讓你可以高調炫耀自己有多幸福。

▲修杰楷成為卡地亞Santos年度大使（圖／品牌提供）

▲修杰楷戴Santos腕錶。（圖／品牌提供）

把自己的「時間」送給對方是絕佳的禮物！有著圓潤外殼的「白氣球」腕錶Ballon Blanc，在4點鐘位置鑲嵌明亮式切顆鑽石，藏著她在你眼中是最閃耀的一顆星。致敬傳奇飛行員而生的SANTOS DE CARTIER系列腕錶，方形錶殼上有8顆外露螺絲，訴說著他是多麼大膽、勇於追夢，是翩翩紳士的不二選擇。

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