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房間凌亂好煩躁！提升生活品質只要4步驟　換個燈瞬間加分

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▲質感生活。（圖／翻攝自pinterest.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自pinterest.com

每次下班回家後，面對壅擠、凌亂的房間，心情難免會變得更鬱卒、煩躁。其實，想要提升生活品質很簡單，只需要４個步驟就能讓房間變得有質感、讓生活變得更舒適。

＃燈光

想要改變房間的質感，其實可以從燈光下手。挑選讓你最舒服的顏色與亮度，過黃、過白的燈光，會讓人有不舒服的感覺，而太強的光也容易造成眼睛的不適。所以想要挑選最適合的燈泡，可以到賣場請專業人員推薦，或是在賣場試燈，確認過後再買。

▲質感生活。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃電線外露的部分沒有整理好

不管是手機充電器、電視還是音響等，外露的電線懸吊在牆上、散在地上，看久了真的很礙眼。這時後，可以利用束帶將線整理好，或是延著牆壁、地板將線拉整齊；也可以放些小擺設、家具，將線路擋起來，例如擺上一幅畫或是使用集線盒收起來，都是很好的辦法喔。

▲質感生活。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃太混亂的擺設或雜物

回頭看看自己的書桌、床頭，那些沒有搭配過的色系與擺設，是你要的風格嗎？或許這些，就是讓空間看起來壅擠又混亂的原因之一！其實，不管是出遠門的紀念品，或是別人送的禮物，都可以試著將它們分類、收藏起來，只留下你喜歡的來當裝飾，這樣不僅不會有雜亂的問題，還能將東西好好保存。

▲質感生活。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃沒有隨手整理的習慣

總是要等到最後一刻才要大掃除嗎？其實平時的習慣很重要，像是早上起床多花１分鐘的時間折好被子，或是將物品歸回原位、擦掉灰塵，這樣不僅可以維持房間的整潔與品質，也不會造成上面物品越堆越多的窘境喔。

▲質感生活。（圖／翻攝自pinterest.com）

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關鍵字：

房間整理, 生活品質, 質感, 房間, 品質, 裝飾, 整理, 步驟
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