fb ig video ETtoday search mobile

許瑋甯的正面愛情觀！5句話揮別低潮走向幸福「跟過去告別是必然的路」

> >

▲▼ 女神許瑋甯從低潮走向幸福！5句話看出她揮別過往的愛情觀（圖／bella儂儂提供）

曾和阮經天愛情長跑8年，最後卻還是分手收場的許瑋甯，在去年10月被拍到與長相酷似蔣友柏的帥哥劉又年交往，她也大方認愛毫不扭捏，讓人看見她終於告別過去，勇敢面對新戀情的堅強。

事實上，在與阮經天藕斷絲連的那些日子，許瑋甯專情苦戀這個男人，卻沒能得到相應的對待，讓大家非常心疼她！而在低潮後終於走向幸福，她也向大家分享自己的愛情觀。

「有時候跟過去告別是必然的路。」

▲▼ 女神許瑋甯從低潮走向幸福！5句話看出她揮別過往的愛情觀（圖／bella儂儂提供）

告別前任，大概是每個女孩都遇過最困難的課題，妳總會在曾約會過的地點想起他，妳甚至拿所有未來的約會對象和他比較，但親愛的，妳要學會告別過去，否則永遠沒辦法前進，一直在原地踏步，對妳的人生不會有幫助的。

「不要因為不重要的人，而讓愛你的人一直等著你。」

▲▼ 女神許瑋甯從低潮走向幸福！5句話看出她揮別過往的愛情觀（圖／bella儂儂提供）

無論是和平的分開，又或是鬧哄哄的分手，從今以後那些人都與你無關，若一直糾結曾經，對下一個對象多麽不公平，為什麼要阻礙自己找到幸福，讓愛著你的人一直等你呢？好在許瑋甯做到了，才能迎來「下一站幸福」。

「在愛情裡，我想要的另一半是價值觀、生活觀、未來觀全部一致的人，因為這是要跟你走一輩子的人，所以你必須認同他所有的一切，不管要花多長的時間找，我相信我找得到，而找到，就是一件很美好的事情了。」

▲▼ 女神許瑋甯從低潮走向幸福！5句話看出她揮別過往的愛情觀（圖／bella儂儂提供）

對愛情，許瑋甯還是保有小女孩的浪漫，也許和許多人認知的愛情不太一樣，畢竟總會有價值觀、生活觀不一樣的地方，找到和你一模一樣的人幾乎是不可能的，但她依舊相信自己找得到，如今她應該是找到了，才能笑著和大家分享。

「如果我在你面前你還不知道我愛你的話，那我不知道什麼是愛了。」

▲▼ 女神許瑋甯從低潮走向幸福！5句話看出她揮別過往的愛情觀（圖／bella儂儂提供）

一定要說出「我愛你」，你才懂得對方的感受嗎？有時候一個眼神、一個動作，就透露了一切，我們不用天天對著彼此甜言蜜語，但若我在你面前你還不知道我愛著你，那「愛」到底該如何感知呢？

「沒有什麼事是解決不了的。」

▲▼ 女神許瑋甯從低潮走向幸福！5句話看出她揮別過往的愛情觀（圖／bella儂儂提供）

所有事情都會有解決的一天，遇上人生課題或愛情難題都一樣，在愛情裡，總會像腦筋打結了一樣，遇上好像怎麼說都說不通、想也想不透的事，但其實，真的沒有事情是解決不了的，轉個彎一切就能海闊天空。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

金句女王楊冪的真心話！這7句女人必讀讓妳充滿正能量

感情過去了就是過去了！穆熙妍：別把前女友當假想敵，放大了「前任」對男友的意義

許瑋甯眉上瀏海瞬間逆齡？一起來回顧女神的經典髮型

關鍵字：

愛情觀, 憂鬱, 許瑋甯, 正能量, 語錄, Bella, 儂儂
fashion.net

熱門文章

盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

必買限定版保養品！「小紅瓶」修護神器、「小豬瓶」青春無敵

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

蔡瑞雪狂鏟9公斤　無私公開30秒運動「隨時隨地都能瘦」

這些農曆生日月份自帶財運！正月天生王者、五月大老闆命格

老公選他們準沒錯！絕不隨便跟人曖昧的星座TOP3 曾開出兩次共7.6億元頭獎！超旺「百貨彩券行」　內行人才知 一年就等這一篇！12星座2019整體年運勢　天蠍運勢大好、雙子戀情開花結果 一半的人都搞錯！秒懂「4個」敷面膜觀念　讓保養事半功倍 這只5800萬！潘瑋柏收藏的名錶是世界最貴，可買一棟豪宅 大拇指就能判斷易瘦體質！搭配3招「睡前瑜珈」燃脂又助眠 交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面