許瑋甯的正面愛情觀！5句話揮別低潮走向幸福「跟過去告別是必然的路」

曾和阮經天愛情長跑8年，最後卻還是分手收場的許瑋甯，在去年10月被拍到與長相酷似蔣友柏的帥哥劉又年交往，她也大方認愛毫不扭捏，讓人看見她終於告別過去，勇敢面對新戀情的堅強。

事實上，在與阮經天藕斷絲連的那些日子，許瑋甯專情苦戀這個男人，卻沒能得到相應的對待，讓大家非常心疼她！而在低潮後終於走向幸福，她也向大家分享自己的愛情觀。

「有時候跟過去告別是必然的路。」

告別前任，大概是每個女孩都遇過最困難的課題，妳總會在曾約會過的地點想起他，妳甚至拿所有未來的約會對象和他比較，但親愛的，妳要學會告別過去，否則永遠沒辦法前進，一直在原地踏步，對妳的人生不會有幫助的。

「不要因為不重要的人，而讓愛你的人一直等著你。」

無論是和平的分開，又或是鬧哄哄的分手，從今以後那些人都與你無關，若一直糾結曾經，對下一個對象多麽不公平，為什麼要阻礙自己找到幸福，讓愛著你的人一直等你呢？好在許瑋甯做到了，才能迎來「下一站幸福」。

「在愛情裡，我想要的另一半是價值觀、生活觀、未來觀全部一致的人，因為這是要跟你走一輩子的人，所以你必須認同他所有的一切，不管要花多長的時間找，我相信我找得到，而找到，就是一件很美好的事情了。」

對愛情，許瑋甯還是保有小女孩的浪漫，也許和許多人認知的愛情不太一樣，畢竟總會有價值觀、生活觀不一樣的地方，找到和你一模一樣的人幾乎是不可能的，但她依舊相信自己找得到，如今她應該是找到了，才能笑著和大家分享。

「如果我在你面前你還不知道我愛你的話，那我不知道什麼是愛了。」

一定要說出「我愛你」，你才懂得對方的感受嗎？有時候一個眼神、一個動作，就透露了一切，我們不用天天對著彼此甜言蜜語，但若我在你面前你還不知道我愛著你，那「愛」到底該如何感知呢？

「沒有什麼事是解決不了的。」

所有事情都會有解決的一天，遇上人生課題或愛情難題都一樣，在愛情裡，總會像腦筋打結了一樣，遇上好像怎麼說都說不通、想也想不透的事，但其實，真的沒有事情是解決不了的，轉個彎一切就能海闊天空。

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