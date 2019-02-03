「別人的否定不重要」她15年來每天化煙燻妝上班，從穿衣堅持看出生活態度

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每天睜開眼就是出門上下班，回到家後便休息睡覺，週末偶爾安排個休閒活動，在日復一日的乏味生活中，該如何尋找出口呢？「拜三」就和普通的上班族一樣，每天面對的盡是無趣的辦公室生活，但她卻能在其中尋找樂趣，她說：「當你感覺又要面對重複而辛苦的日子時，你的穿著打扮其實是一個出口。」

當你總是賴床到最後一刻才要準備出門時，拜三早早就梳化好自己，畢業於台灣藝術大學的她，對外型有莫名的堅持，十五年來每天都早起2個小時化妝，金、粉色亮麗髮型、橘紅色煙燻妝搭配誇張眼線，服裝走的是70年代華麗搖滾，「我從來沒有允許自己懶散的時候」，她每天都要拍穿搭照，即使走在路上容易引人側目，她也堅持做自己，這樣的偏執任誰都學不來。

「你的外貌不重要，別人的否定也不重要，重要的是你才是自己生活的作者，不需要別人來告訴你怎麼寫劇本。」走在路上時，拜三常引來他人的指指點點，有些人說她很恐怖、可怕，有些人說她像鬼，面對批評難免有些不愉快，但她卻花了大半輩子證明自己不是「魔鬼」，身為一個每天都在過萬聖節的怪胎其實並不容易，對她來說，做自己的主人最重要。

拜三之所以能夠如此特立獨行，用一句話可以形容她的中心思想，她說：「能吸引我的從來就不是主流，獨特性讓我更能認識自己的存在。」既然每天都要面對乏味的辦公室生活，每天都是一成不變的例行公事，那生活中的樂趣便要自己找尋，拜三的獨特風格難以仿效，也許還是會被不懂她的人說閒話，但已有越來越多人喜歡她的風格、她的文字、她的歌聲、她的為人處事，拜三也為自己多年來的偏執感到驕傲，許多人因此尊敬她對每件事的認真與堅持，是「生活態度的守護者」。

拜三獨一無二的生活態度，反應在她對穿搭、妝容的堅持上，如同她說：「自己喜歡的東西就不需要再問其他人好不好看，生活也是，到這把年紀，雖然無法決定大環境的路，但至少你可以選擇自己回家的路。」雖然有些事情不是我們能掌握的，但對於自己的風格與生活還能保有控制權，不需因他人否定而懷疑自己，學拜三一起「做自己的主人」。

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