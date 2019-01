巴黎高訂周／Viktor＆Rolf X 大厭世標語 「我不是害羞，我是不喜歡你」

編輯/Ann 圖/翻攝自品牌粉專Viktor&Rolf

維克托&羅夫(Viktor & Rolf)是荷蘭知名的時裝品牌,兩位創辦人曾經說過,「我們想如同在烏托邦一般慶祝生活」。這也就不意外旗下風格會如此獨具一格,不過正好符合了現代人的厭世色彩。在今年在巴黎高訂大秀上,Viktor & Rolf以時尚柔和蛋糕裙,繡上一句厭世語錄,短短一天內立刻引起全球網友熱議,一起來看看你對哪句有感?

維克托&羅夫(Viktor & Rolf)驚人的設計理念,以誇張的蛋糕蓬蓬裙輪廓造型,選擇夢幻的糖果色和蝴蝶結,看似乖巧的公主風格,卻搭配一句厭世到極致的反諷語錄,充滿戲劇的張力表現,瞬間在各大社群瘋轉。

「Give a damn」該死

有多少網友想購買這件?應該不少人都在心中murmur卻不敢訴說,這「該死」二字。

「Whatever」隨便、無所謂

美國曾經調查,最令人翻白眼的一句話就是「Whatever」,因為這代表隨意不在意,也讓不少網友爆笑,他們的作品真的很真實。

「I want a better world」我想要一個更好的世界

這句話應該是厭世的精華所在了,我們都想更好,但是現實還是讓人大翻白眼呢。

「I'm not shy I just don't like you」我不害羞,我是不喜歡你

這句話引起網友熱議,許多人都回應,「超適合過年穿給親戚看」。我們真的不是害羞,只是不喜歡跟你說話,這件衣服你想穿給誰?

「I am my own muse」我是自己的女神繆斯

女孩們,我們都是自己的女神,要自信厭世的過下去。

「Trust me,i am a liar」相信我,我是個騙子

Viktor & Rolf擅長運用黑色幽默,搭配浪漫蓬裙十分諷刺,其實現代人總是包裝自己,你也是騙子嗎?

「Go to hell」下地獄去吧

搭配幽靈表情,這句直白卻搞笑的語錄,「Go to hell」下地獄去吧!真的好欠買。

「Sorry i'm late but i didn't want to come」對不起我遲到了,不過其實我根本不想來

看到這句超經典名言,你應該很有同感,下次不會遲到了,直接不要來啦。

「No」不要

厭世少女的日常語錄,每天都說十遍以上的女孩,自己舉手噢!

「No photos please」請不要拍照

如果你不愛拍照,千萬要支持這件,下次誰在吃飯時候先給手機吃,或是到哪裡都要拍不停,請他離開好嗎?

搞笑之餘回到根本,這似乎也訴說著年輕一代敢於做自己的風格,個性和態度不見得是壞事,Viktor & Rolf的爆紅也代表著,將我們不敢說的不敢做的,都完整呈現了。