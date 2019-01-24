巴黎高訂周／Viktor＆Rolf X 大厭世標語 「我不是害羞，我是不喜歡你」

編輯／Ann 圖／翻攝自品牌粉專Viktor&Rolf

維克托&羅夫（Viktor & Rolf）是荷蘭知名的時裝品牌，兩位創辦人曾經說過，「我們想如同在烏托邦一般慶祝生活」。這也就不意外旗下風格會如此獨具一格，不過正好符合了現代人的厭世色彩。在今年在巴黎高訂大秀上，Viktor & Rolf以時尚柔和蛋糕裙，繡上一句厭世語錄，短短一天內立刻引起全球網友熱議，一起來看看你對哪句有感？

維克托&羅夫（Viktor & Rolf）驚人的設計理念，以誇張的蛋糕蓬蓬裙輪廓造型，選擇夢幻的糖果色和蝴蝶結，看似乖巧的公主風格，卻搭配一句厭世到極致的反諷語錄，充滿戲劇的張力表現，瞬間在各大社群瘋轉。

「Give a damn」該死

有多少網友想購買這件？應該不少人都在心中murmur卻不敢訴說，這「該死」二字。

「Whatever」隨便、無所謂

美國曾經調查，最令人翻白眼的一句話就是「Whatever」，因為這代表隨意不在意，也讓不少網友爆笑，他們的作品真的很真實。

「I want a better world」我想要一個更好的世界

這句話應該是厭世的精華所在了，我們都想更好，但是現實還是讓人大翻白眼呢。

「I'm not shy I just don't like you」我不害羞，我是不喜歡你

這句話引起網友熱議，許多人都回應，「超適合過年穿給親戚看」。我們真的不是害羞，只是不喜歡跟你說話，這件衣服你想穿給誰？

「I am my own muse」我是自己的女神繆斯

女孩們，我們都是自己的女神，要自信厭世的過下去。

「Trust me，i am a liar」相信我，我是個騙子

Viktor & Rolf擅長運用黑色幽默，搭配浪漫蓬裙十分諷刺，其實現代人總是包裝自己，你也是騙子嗎？

「Go to hell」下地獄去吧

搭配幽靈表情，這句直白卻搞笑的語錄，「Go to hell」下地獄去吧！真的好欠買。

「Sorry i'm late but i didn't want to come」對不起我遲到了，不過其實我根本不想來

看到這句超經典名言，你應該很有同感，下次不會遲到了，直接不要來啦。

「No」不要

厭世少女的日常語錄，每天都說十遍以上的女孩，自己舉手噢！

「No photos please」請不要拍照

如果你不愛拍照，千萬要支持這件，下次誰在吃飯時候先給手機吃，或是到哪裡都要拍不停，請他離開好嗎？

搞笑之餘回到根本，這似乎也訴說著年輕一代敢於做自己的風格，個性和態度不見得是壞事，Viktor & Rolf的爆紅也代表著，將我們不敢說的不敢做的，都完整呈現了。