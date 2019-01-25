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3個「享受孤獨」的秘密　獨立堅強的人才能懂

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▲單身,男女,女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲不要被世俗的看法所侷限，總是負面思考，獨自的夜景也很美。（圖／PAKUTASO）

編輯／渺渺小姐

很多時候孤獨「很慘」的感受是外界附與我們的，其實一個人生活、旅行、看電影這件事，不一定這麼差，而且其實還很舒服，能有人陪伴是很好，但若能與寂寞相處，也絕對是種享受，別再嚷嚷自己一定要有人陪，看看獨立的生活能帶給你什麼。

▲單身,享受吧！一個人的旅行。（圖／翻攝pinterest）

▲心態維持在開放狀態，對更多事都有好奇心。（圖／翻攝pinterest）

更多的朋友
不用只守著一個人，會有遇到更多朋友的機會，心情不但會較為開闊，而且對於了解新奇的事物，動力也會更強，少了遷就的時間，多出的光陰就能用來探索人生，雖然不是每個遇到的人都有趣，但也都算是一種體驗。

▲女孩,女人,單身,兩性,感情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲安安靜靜不受打擾的為生活充電。（圖／翻攝PAKUTASO）

真正充電
一個人真正的休息，不是只有能睡覺而已，找個安靜的下午，不受打擾的做一頓晚餐、看一場電影、讀半本書、在咖啡廳裡看著窗外的人來去，雖然做的是簡單的事，心情卻可以充分休息，沒有人要討好，不需要擔心回什麼話、也不用害怕對方很無聊。

體會生活
一個人與兩個人、甚或是大家族沒有什麼高下，就只是生活的型態而已，想真正享受孤獨，就不會覺得自己可憐，怎麼都找不到伴？獨立的人知道單身如何感覺自在，並珍惜這個時光，眼前一盤獨自享用的義大利麵，沒了交談，更能品嚐到番茄的美味，無論是多微小的事物，都專心的好好感受，確幸就從這裡出現。

▲女孩,女人,單身,兩性,感情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲過好自己的生活，真正欣賞你的人就會出現。（圖／翻攝PAKUTASO）

花朵自開，蝴蝶自來，找出自己，之後才會有人愛。

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關鍵字：

心靈, 成長, 單身, 交際, 討厭, 成熟, 風格, 玻璃心, 孤獨, 獨身
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