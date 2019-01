繼新不了情後，萬芳新療癒情歌《love yourself》　聽過的人都哭了

說到萬芳,第一首浮現在你心中的歌會是什麼呢?相信《新不了情》是很多人的首選名單,儘管這首歌已經是 10 幾年前的老歌,但直至今日仍然是許多人必點的 KTV 經典歌曲,深摯的情感道出許多人心事。

如今萬芳再度推出新曲,為與 Netflix 跨海合製的電視劇《雙城故事》獻唱主題曲《love yourself》,簡單的詞曲結構,傾吐著愛自己的誓言,深深地撼動人心深層的力量。

那些年我們唱的心碎與《新不了情》

「回憶~過去痛苦的相思忘不了,為何你~還來撥動我心跳…」

《新不了情》歌曲之所以能夠傳唱至今,除了歌詞淺顯易懂,旋律琅琅上口之外,更關鍵的是其歌詞字字揪心,讓許多人能感同身受,一遍遍反覆淚訴著與戀的結束感情的傷感與椎心傷痛,是許多人的共同記憶。

天長地久、天荒地老,是相愛時的蜜糖,卻也是分開後的毒藥,明明昨天還是親密的靈魂伴侶,轉眼卻失去擁抱的資格,從此成為最熟悉的陌生人。

年輕時我們都談過幾次戀愛,也都曾為愛瘋狂,在結束每一段關係後,眼眶會濕、心口會痛,都是我們愛過的證明。但不可否認的是,在每一次的失去之後,我們都得到了一些收穫,比如怎麼愛人、怎麼愛自己。

失去讓我們成長和學會《love yourself》

善待受傷的心

「So can you love yourself, love yourself ?

你能愛自己嗎?能好好愛自己嗎 ?

Ain’t nobody in this world gonna love you, if you don’t love yourself

如果你不愛自己,別人也不知道該怎麼愛你? 」

這兩句歌詞是《love yourself》這首歌的核心副歌,也是最震懾內心的話。「愛自己」就像一個宣言一樣,大家都在高聲疾呼,但卻鮮少有人能夠真的做到,也沒人能準確地說出到底什麼樣才是愛自己的表現。

透過萬芳溫柔但堅定的口吻唱出,就像是有一股悠悠地聲音從心底傳出,反覆問著自己:「你能好好愛自己嗎?如果你都不愛自己,那們別人怎麼知道該如何愛你呢?」

萬芳說過:「Love Yourself 這句話放在愛情也對、放在親情也是,真正愛自己、別人才會愛你。」無論發生什麼事,千萬別讓自己受委屈了,犧牲與成全一點都不偉大,這些留在八點檔劇情中就夠了,學會愛自己,才能有餘裕去愛別人。

保持明日的希望

▲人生是自己的,多為自己著想一些,才能成為自己的支柱和力量

「Save yourself, save yourself

拉自己一把,給自己一次機會,

Ain’t nobody gonna save you, if you don’t save yourself

救贖要先靠自己,援兵就在前方!

面對失去,不論是愛情、親情、友情,或是與寵物之間的情感,當告別一段關係時,最折磨人的通常是那些共有的曾經,回憶泥沼將我們陷落,不論身旁的人怎麼伸出援手,都沒有辦法將自己一把拉起。

嘿,給自己一次機會吧!當周遭的人都拚命想要幫助你的時候,至少自己要先有「想好起來」的念頭。不一定要將這些美好的記憶忘掉,也不用馬上釋懷,只是永遠都要記得懷抱著希望,當你決定起身向前走之後,一切都變得不難了,傷痛也即將迎接痊癒的那天。

因愛自己而重生

▲當你開始活出自己精彩的人生,你會發現你變得既耀眼又迷人

「When you love yourself that’s when you discover someone loves you, too

當你愛著自己時,才會發現有人也在愛著你。」

別哭了,一切都會沒事的。過去所經歷的一切,都將成為我們成長的養分,努力地照顧好自己,好好地經營生活,如同泰戈爾所說地:「就算你不快樂也不要皺眉,因為你永不知道誰會愛上你的笑容。 」

