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繼新不了情後，萬芳新療癒情歌《love yourself》　聽過的人都哭了

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▲從新不了情到 love yourself：跟著萬芳輕柔的嗓音收拾受傷的心，醒悟愛的真理。（圖／女子學提供）

說到萬芳，第一首浮現在你心中的歌會是什麼呢？相信《新不了情》是很多人的首選名單，儘管這首歌已經是 10 幾年前的老歌，但直至今日仍然是許多人必點的 KTV 經典歌曲，深摯的情感道出許多人心事。

如今萬芳再度推出新曲，為與 Netflix 跨海合製的電視劇《雙城故事》獻唱主題曲《love yourself》，簡單的詞曲結構，傾吐著愛自己的誓言，深深地撼動人心深層的力量。

那些年我們唱的心碎與《新不了情》

「回憶～過去痛苦的相思忘不了，為何你～還來撥動我心跳…」

《新不了情》歌曲之所以能夠傳唱至今，除了歌詞淺顯易懂，旋律琅琅上口之外，更關鍵的是其歌詞字字揪心，讓許多人能感同身受，一遍遍反覆淚訴著與戀的結束感情的傷感與椎心傷痛，是許多人的共同記憶。

天長地久、天荒地老，是相愛時的蜜糖，卻也是分開後的毒藥，明明昨天還是親密的靈魂伴侶，轉眼卻失去擁抱的資格，從此成為最熟悉的陌生人。

年輕時我們都談過幾次戀愛，也都曾為愛瘋狂，在結束每一段關係後，眼眶會濕、心口會痛，都是我們愛過的證明。但不可否認的是，在每一次的失去之後，我們都得到了一些收穫，比如怎麼愛人、怎麼愛自己。

失去讓我們成長和學會《love yourself》

善待受傷的心

「So can you love yourself, love yourself ?

你能愛自己嗎？能好好愛自己嗎 ？

Ain’t nobody in this world gonna love you, if you don’t love yourself

如果你不愛自己，別人也不知道該怎麼愛你？

這兩句歌詞是《love yourself》這首歌的核心副歌，也是最震懾內心的話。「愛自己」就像一個宣言一樣，大家都在高聲疾呼，但卻鮮少有人能夠真的做到，也沒人能準確地說出到底什麼樣才是愛自己的表現。

透過萬芳溫柔但堅定的口吻唱出，就像是有一股悠悠地聲音從心底傳出，反覆問著自己：「你能好好愛自己嗎？如果你都不愛自己，那們別人怎麼知道該如何愛你呢？」

萬芳說過：「Love Yourself 這句話放在愛情也對、放在親情也是，真正愛自己、別人才會愛你。」無論發生什麼事，千萬別讓自己受委屈了，犧牲與成全一點都不偉大，這些留在八點檔劇情中就夠了，學會愛自己，才能有餘裕去愛別人。

保持明日的希望

▲從新不了情到 love yourself：跟著萬芳輕柔的嗓音收拾受傷的心，醒悟愛的真理。（圖／女子學提供）

▲人生是自己的，多為自己著想一些，才能成為自己的支柱和力量

「Save yourself, save yourself

拉自己一把，給自己一次機會，

Ain’t nobody gonna save you, if you don’t save yourself

救贖要先靠自己，援兵就在前方！

面對失去，不論是愛情、親情、友情，或是與寵物之間的情感，當告別一段關係時，最折磨人的通常是那些共有的曾經，回憶泥沼將我們陷落，不論身旁的人怎麼伸出援手，都沒有辦法將自己一把拉起。

嘿，給自己一次機會吧！當周遭的人都拚命想要幫助你的時候，至少自己要先有「想好起來」的念頭。不一定要將這些美好的記憶忘掉，也不用馬上釋懷，只是永遠都要記得懷抱著希望，當你決定起身向前走之後，一切都變得不難了，傷痛也即將迎接痊癒的那天。

因愛自己而重生

▲從新不了情到 love yourself：跟著萬芳輕柔的嗓音收拾受傷的心，醒悟愛的真理。（圖／女子學提供）

▲當你開始活出自己精彩的人生，你會發現你變得既耀眼又迷人

「When you love yourself that’s when you discover someone loves you, too

當你愛著自己時，才會發現有人也在愛著你。

別哭了，一切都會沒事的。過去所經歷的一切，都將成為我們成長的養分，努力地照顧好自己，好好地經營生活，如同泰戈爾所說地：「就算你不快樂也不要皺眉，因為你永不知道誰會愛上你的笑容。 」

延伸閱讀：

【Her Story】夢想系藝術家 黛兒：懂得接納自己的軟弱，讓我學會如何更愛自己！

「連同傷疤一起愛」－八仙塵燃女孩的 900 天真情告白

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 雙城故事, 萬芳, 經典, 歌曲, 新不了情, love yourself, Netflix
fashion.net

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