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排假都看對方、不跟朋友約！以下4點中一項　見色忘友就是你

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▲情侶間的怪僻。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

常常被罵見色忘友嗎？是的，愛情常常使人沖昏頭，但在享受戀情的同時，也不要忘記曾經陪伴你度過單身時期的人啊～他們可是照顧你這隻單身狗好一陣子了呢！以下四點只要中其中一項，有異性沒人性的罪刑就成立！

＃朋友圈轉移

通常女性比較容易發生朋友圈轉移的問題。當兩個人在一起，男方通常會主動拉女方進入他的朋友圈，不過這樣當然這是好事！但在往後的日子裡，女生容易會因為男方（朋友圈）邀約而拒絕以前的姊妹，甚至不自覺的減少聯絡。這樣失去交友圈的你，難免會被朋友說話。

▲18歲的你該具備這8種能力。（圖／翻攝自「unsplash.com」）

＃與家人的相處時間變少

當兩個人還在熱戀期時，通常都會想要黏著彼此，不管是吃飯還是過夜，回家變得好不快樂，彷彿你們要被拆散似的～但不要忘記，最愛你的家人還在等著你回家陪他們說話、吃飯！不要連１個小時也不願意分給他們，有時後一點時間就能讓家人開心，還會更喜歡你的另一伴。

▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃公司排休都看對方

當公司要排休時，你會遷就對方排的時間，完全沒有「一個人」的休假行程。給自己一點空間，不但可以找一些平時感興趣，但礙於卡到約會而無法做的事，或是找一些很久沒見的兄弟、姊妹出來，避免發生第一點被朋友說見色忘友的情境。

▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃失去自我

失去自我，不僅是見色忘友，更會讓親人、朋友心疼！在一起或多或少會想為對方改變，但兩個人在一起是要變得更好，而不是因為對方嫌你的長相、身材不夠完美，而才想要改變自己、傷害自己，這樣只會讓大家覺得不值得。

▲週末情侶？在同個城市，卻像遠距離戀。（圖／翻攝自「unsplash.com」）

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關鍵字：

愛情, 戀情, 情人, 見色忘友, 有異性沒人性
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