my BRA 共同創辦人李蓁蓁：穿對內衣就能發現自己有多美

多數的人都知道穿內衣的重要性，但卻很少人曉得如何正確穿內衣，my BRA 內睡衣平台創辦人李蓁蓁談道：「特別是產後的媽媽，更容易因為身材改變而導致選錯內衣尺寸。」

事實上大學與研究所均攻讀商管學系的她，從未想過自己會和內衣產業扯上邊，但卻因為嫁進內衣代工廠，隻身從繁華的台北來到純樸的雲林，意外開啟了她與內衣為伍的日子！

昔日內衣代工廠，二代轉型經營品牌





▲二代走出自己的路，李蓁蓁和先生將家裡原先的 ODM 內衣代工廠轉型為品牌經營

「內衣是極其私密的貼身衣物，每一個版型都必須透過不斷地試穿、調整才行」，談起創業初期，李蓁蓁坦言必須做非常多的功課，才能了解不同消費者的身形設計，這對非本科系出身的她和先生來說實屬不易。

加上當時他們選擇嘗試較少人投身的領域，從與產業毫不相關的電子商務開始做起，導致幾乎完全沒人看好他們。在那個年代，大家都覺得電子商務講白一點，就是不務正業的網拍，應該只是「玩玩的」不會成功。但沒想到等到 my BRA 開始有點成績後，大家反而又改口：「哦～那是因為你是二代阿！」

▲家中兩位長輩不僅是李蓁蓁尊敬的公婆，更是她和先生的事業好楷模

許多人都說他們是靠家裡二代接班，李蓁蓁苦笑地說，想要將傳統產業轉型品牌絕非一件易事！且二代傳承更容易被外界以有色的眼光看待，努力有可能不被看見！所幸李蓁蓁擁有一對明理的公婆，儘管在事業上無法提供絕對的協助，卻願意給予百分百的支持，放手讓他們去闖。也許正是因為有這股信任支撐，才讓李蓁蓁和先生一路走至今日。

將自身經歷融入設計，賦予每個子品牌不同個性

▲2018 年推出的新系列 leinear，正是她在產後決定「要做出讓媽媽沒煩惱的哺乳內衣」

為了兼顧市場趨勢和上一代長輩堅守的內衣機能性，和先生商討後，李蓁蓁決定建立多個子品牌，並賦予其不一樣的個性與功能，讓消費者可以根據自身需求，選擇最適合的品牌取向。

像是取名諧音「愛妳啊」的泳裝品牌 Ainia 所展現的是甜美可人的美麗；加入巧思設計的 nalla 是以「微性感」的方式為女性注入新魅力；而 anSubRosa 則是最能代表有明確生活目標的輕熟女，每一個系列都是她對不同生命階段的體悟。

在眾多的品牌中，李蓁蓁覺得取名自拉丁語中「神祕玫瑰」的 anSubRosa 最能代表現處在輕熟階段的她，有著自信與成熟的眼光，十分清楚理想中的未來形狀，因此甘願捨棄玩樂，將重心全力放在孩子與事業上。

建立 my BRA 內睡衣網購平台，滿足每位消費者需求







▲除了販售女性貼身衣物，在 my BRA 裡也能找到男性的機能內褲

身兼品牌創辦人又育有二寶的李蓁蓁，忍不住感嘆時間寶貴，「職業媽媽真的沒有那麼多空閒可以貨比三家」，既浪費時間又耗費體力，於是她決定整合自家不同風格的內衣品牌，在 2015 年時，成立 my BRA 內睡衣平台，希望帶給消費者更便利的購物空間。

「只要來到 my BRA 就一定可以找到你需要的內衣！」在這裡集合全品牌擁有超過 1500 款的內睡衣選擇，品項從 A 罩杯到 K 罩杯都有，甚至連泳衣都能買的到！李蓁蓁就是要讓所有的女性挑到自己喜歡的商品。

▲將線上線下調整虛實整合，李蓁蓁期待藉由門市帶給消費真實的體驗

在今年 9 月，my BRA 的第一間實體店鋪更在熱鬧的勤美商圈粉嫩登場，除了讓不放心網購的消費者能親臨選購外，李蓁蓁平時也都會待在門市，以專業的角度替每一位消費者選擇適合自己胸型的內衣。儘管囉嗦，但卻是真心傳遞正確的穿著內衣觀念。

「你一定要穿對內衣，你才能發現自己到底有多美」，且來了門市就盡量試，李蓁蓁鼓勵大家勇於嘗試不一樣風格的內衣，藉由不同的設計展現自己的韻味，發現獨一無二的美麗。

乘勝追擊，努力開創下一個事業高峰







▲堅持每一個細節，未來李蓁蓁仍會以「差一公分都不行」的態度繼續帶領 my BRA 成長

李蓁蓁笑說先生是位工作狂，就連出國散心也都是在觀察國外市場，兩人沒有一天不討論工作。但面對現在的生活，因為對於這個產業抱有熱忱，有著明確的目標想要完成，所以她甘之如飴。

未來李蓁蓁更想至全台各地展店，將穿對內衣的重要性概念推廣普及。而當被問到有沒有考慮推出少女品牌時，她語帶玄機，巧妙地回答：「等我女兒長大說就不定就會哦！」

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攝影：鄭凱豪

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