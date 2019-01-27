背它上街回頭率100%！這隻Zara小豬太可愛　一上市就賣到缺貨

編輯／Ping 圖／翻攝自ZARA台灣、ZARA大陸、Gucci、Chloe官方網站

最近在小紅書上有一款超夯的包包！不是限量版、也不是精品類，是大陸ZARA前陣子所推出的「毛絨小豬單肩包」，而且還默默爬上了微博熱搜榜！到底是有多可愛才會被大家一掃而空呢？讓我們一起看下去～

Zara為了歡慶豬年，特別推出可愛的「毛絨小豬單肩包」（ NT$790）。據小紅書的網友們說，因為這款小豬是童包款，所以容量不大，頂多只能塞進一隻手機～但是因為實在太夯了，所以大家還是搶著要背上這款，這樣過年才能走在時尚的尖端；不過也有不少網友是因為自己剛好屬豬啦！

▲毛絨小豬單肩包 NT$790。（圖／翻攝自ZARA大陸官方網站）

雖然目前台灣還買不到「毛絨小豬單肩包」，但是台灣ZARA也有賣相似款「小豬造型單肩包」（NT$ 650），不過比起大陸門市所賣的，台灣的相對更符合兒童使用，除了尺寸更小，還多加了一隻小綿羊掛飾，讓包包更童心了。

▲小豬造型單肩包 NT$ 650。（圖／翻攝自ZARA台灣官方網站）

另外，除了有平價版的小豬，在精品界其實也有喔～像是Chloe還有Gucci都有推出超應景的豬年系列，入手豬年包款，以下二款也是不錯的選擇。

＃Chloe（蔻依）



這次豬年，Chloe 推出 MINI ROY BUCKET BAG （約 NT$62,700 ）與 SMALL TESS BAG（約 NT$63,930 ），採用光滑的小牛皮製成，並加入小豬印花，讓這系列看起來更加喜氣。

▲MINI ROY BUCKET BAG （約 NT$62,700 ）／ SMALL TESS BAG（約 NT$63,930 ）。（圖／翻攝自CHLOE官方網站）

＃Gucci（古馳）



Gucci則是與迪士尼的「三隻小豬」合作，在背包（約 NT$ 54,945）、購物袋（約 NT$ 63,120）與手提包（約 NT$44,955 ）印上三隻小豬，搭配經典的GG LOGO，要在新年送上最大的祝福與歡樂，春節限定系列共有35款單品，已於Gucci官網及專門店上市。

▲背包（約 NT$ 54,945）、購物袋（約 NT$ 63,120）、手提包（約 NT$44,955 ）。（圖／翻攝自GUCCI官方網站）

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